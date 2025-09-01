Gold Price Today 01 September 2025: सोना-चांदी पर ट्रंप टैरिफ का बड़ा वार, देशभर में उछले दाम

Gold Price Today 01 September 2025, आज समाज, नई दिल्ली: ट्रम्प टैरिफ के डर और आगामी त्योहारी सीज़न की माँग ने पूरे भारत में सोने और चाँदी की कीमतों में भारी उछाल ला दिया है। 1 सितंबर, 2025 को सर्राफा बाजारों में भारी उछाल आया, जिससे खरीदार हैरान रह गए। आइए देखें कि आज आपके शहर में सोने और चाँदी की कीमत कितनी है।

सोने की कीमत अपडेट (1 सितंबर 2025)

सुबह 10:35 बजे, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर सोने की कीमत ₹104,975 प्रति 10 ग्राम पर पहुँच गई, जो पिछले बंद भाव ₹103,824 की तुलना में ₹1,151 की वृद्धि दर्शाता है। इस बीच, इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) के अनुसार, 24 कैरेट सोने की कीमत ₹10,239 प्रति ग्राम दर्ज की गई।

चाँदी की कीमत अपडेट

चाँदी में भी भारी उछाल देखा गया। सुबह 10:38 बजे, 1 किलो चांदी की कीमत ₹122,631 थी। चांदी ने दिन का उच्चतम स्तर ₹123,000 और न्यूनतम स्तर ₹120,844 दर्ज किया। सुबह 11 बजे तक, चांदी की कीमतों में ₹2,259 प्रति किलो की बढ़ोतरी हो चुकी थी। पिछला बंद भाव ₹120,371 प्रति किलो था।

शहरवार सोने और चांदी की कीमतें

शहर सोने की कीमत (प्रति 10 ग्राम) चांदी की कीमत (प्रति किलोग्राम)

पटना: ₹105,210 ₹123,600

जयपुर: ₹105,260 ₹123,810

कानपुर: ₹105,300 ₹123,860

लखनऊ: ₹105,300 ₹123,860

भोपाल: ₹105,390 ₹123,960

इंदौर: ₹105,390 ₹123,960

चंडीगढ़: ₹105,280 ₹123,830

रायपुर: ₹105,140 ₹123,590

सोने और चाँदी की कीमतें क्यों बढ़ रही हैं?

ट्रम्प टैरिफ का झटका – वैश्विक व्यापार चिंताओं ने सोने की सुरक्षित निवेश माँग को बढ़ावा दिया है।

त्योहारी और शादी के मौसम की माँग – त्योहारी मौसम के करीब आने के साथ, घरेलू माँग चरम पर है।

वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता – निवेशक सुरक्षित संपत्ति के रूप में सोने और चाँदी की ओर रुख कर रहे हैं।

