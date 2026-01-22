Gold Price Update : सोना 6500 रुपए उछला, चांदी 11,300 रुपए महंगी

नए रिकॉर्ड पर पहुंची सोने और चांदी की कीमतें

Gold Price Update (आज समाज), बिजनेस डेस्क : भारतीय सर्राफा बाजार में दोनों कीमती धातुओं का दाम फर्राटा लगा रहा है। यही कारण है कि हर रोज यह नई ऊंचाई छू रहा है। जानकारों का कहना है कि दोनों की कीमते के पीछे वैश्विक व घरेलू कारण अहम हैं। एक तरफ जहां वैश्विक तनाव के कारण के चलते सुरक्षित निवेश के चलते इनकी मांग में तेजी आ रही है वहीं भारतीय ग्राहक भी सोने और चांदी में लगातार निवेश कर रहे हैं। यही कारण है कि इन दोनों के दामों में तेजी का सिलसिला जारी है।

इस तरह रहा दोनों का दाम

सोना 1.60 लाख प्रति 10 ग्राम के मनोवैज्ञानिक स्तर को छूने के लिए बेताब हैं, वहीं चांदी ने 3.34 लाख प्रति किलो का सर्वकालिक रिकॉर्ड तोड़ दिया है। बुधवार को बाजार में भारी खरीदारी देखी गई। 99.9 प्रतिशत शुद्धता वाले सोने की कीमत 6,500 रुपये (4.24%) की छलांग लगाकर 1,59,700 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई। गौरतलब है कि मंगलवार को ही इसने पहली बार 1.5 लाख का स्तर पार किया था। वहीं चांदी की चमक और तेज हो गई है। लगातार नौवें दिन तेजी दिखाते हुए यह 11,300 रुपये महंगी होकर 3,34,300 रुपये प्रति किलोग्राम (कर सहित) के स्तर पर पहुंच गई।

भारतीय शेयर बाजार में नकारात्मकता का माहौल काफी ज्यादा गहरा गया है। यही कारण है कि पिछले आठ सत्र में से सात में यह लाल निशान पर बंद हुआ है। इतना ही नहीं इस सप्ताह के पहले तीन कारोबारी सत्र में ही शेयर बाजार में करीब 1700 अंक की गिरावट आ चुकी है। जिससे निवेशकों को लाखों करोड़ रुपए का फटका लग चुका है। फिलहाल ऐसे कारण नजर नहीं आ रहे कि शेयर बाजार में किसी तरह की बड़ी रिक्वरी दिखाई दे।

इस तरह रहा शेयर बाजार का हाल

30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 270.84 अंक या 0.33 प्रतिशत गिरकर 81,909.63 अंक पर बंद हुआ। दिन के दौरान बेंचमार्क 1,056.02 अंक या 1.28 प्रतिशत गिरकर 81,124.45 पर आ गया था। वहीं 50 शेयरों वाला एनएसई निफ्टी 75.00 अंक या 0.30 प्रतिशत गिरकर 25,157.50 पर बंद हुआ। वैश्विक बाजारों में सतर्कता और डॉलर की मजबूत मांग के बीच बुधवार को भारतीय रुपया अमेरिकी मुद्रा के मुकाबले तेज गिरावट के साथ रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया। रुपया अमेरिकी मुद्रा के मुकाबले 76 पैसे गिरकर सर्वकालिक निचले स्तर 91.73 (अस्थायी) पर बंद हुआ।