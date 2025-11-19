Gold Price Update : एक ही दिन में सोना 3900 रुपए टूटा, चांदी भी गिरी

वैश्विक दबाव और अमेरिकी फेडरल रिजर्व की तरफ से ब्याज दरों में कटौती न होने के कारण आई गिरावट

Gold Price Update (आज समाज), बिजनेस डेस्क : कई दिन की तेजी के बाद स्वर्ण धातू अर्थात सोने में कमजोरी देखी गई। यह कमझौती वैश्विक दबाव और अमेरिका फेडरल रिजर्व के दरों में कटौती की संभावना कम होने के कारण आई। इसी के चलते मंगलवार को दिल्ली सर्राफा बाजार में सोने की की कीमत में 3900 रुपए प्रति 10 ग्राम जबकि चांदी की कीमत में 7800 रुपए प्रति किलो की गिरावट दर्ज की गई।

विदेशी बाजारों में, हाजिर सोना लगातार चौथे सत्र में गिरावट के साथ 4,042.32 डॉलर प्रति औंस पर आ गया। पिछले चार सत्रों में, यह कीमती धातु 152.82 डॉलर या 3.64 प्रतिशत गिर चुकी है, जो 12 नवंबर को 4,195.14 डॉलर प्रति औंस पर दर्ज की गई थी। हाजिर चांदी की कीमत तीन दिन की गिरावट के बाद 0.57 प्रतिशत बढ़कर 50.49 डॉलर प्रति औंस हो गई।

दिल्ली में सोने और चांदी की कीमत

राजधानी दिल्ली में मंगलवार को सोने की कीमत 3,900 रुपये की गिरावट के साथ 1,25,800 रुपये प्रति 10 ग्राम रह गई। 99.5 प्रतिशत शुद्धता वाली इस बहुमूल्य धातु का भाव 3,900 रुपए की गिरावट के साथ 1,25,200 रुपए प्रति 10 ग्राम रह गया। वहीं चांदी की कीमतें भी दबाव में रहीं और इसकी कीमत 7,800 रुपये की गिरावट के साथ 1,56,000 रुपये प्रति किलोग्राम (सभी करों सहित) रह गई।

छह दिन की तेजी के बाद गिरा शेयर बाजार

30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 277.93 अंक या 0.33 प्रतिशत की गिरावट के साथ 84,673.02 पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान यह 392.59 अंक या 0.46 प्रतिशत गिरकर 84,558.36 अंक पर आ गया था। वहीं 50 शेयरों वाला एनएसई निफ्टी 103.40 अंक या 0.40 प्रतिशत गिरकर 25,910.05 पर आ गया। शेयर बाजारों में नकारात्मक धारणा के अनुरूप मंगलवार को सीमित दायरे में कारोबार के दौरान रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 2 पैसे की गिरावट के साथ 88.61 बंद हुआ। सेंसेक्स की कंपनियों में टेक महिंद्रा, इंफोसिस, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, इटरनल, अडानी पोर्ट्स, हिंदुस्तान यूनिलीवर और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स प्रमुख रूप से पिछड़े रहे। वहीं, भारती एयरटेल, एक्सिस बैंक, एशियन पेंट्स और टाइटन के शेयर लाभ में रहे।