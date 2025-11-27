Gold Price Update : सोना 640 रुपए टूटा, चांदी 5100 रुपए मजबूत

By
Harpreet Singh
-
0
44
Gold Price Update : सोना 640 रुपए टूटा, चांदी 5100 रुपए मजबूत
Gold Price Update : सोना 640 रुपए टूटा, चांदी 5100 रुपए मजबूत

वैश्विक बाजार में कमजोर रुख के चलते टूटा सोने का भाव

Gold Price Update (आज समाज), बिजनेस डेस्क : लगातार तेजी के बाद दिल्ली सर्राफा बाजार में सोने के दाम में कुछ कमजोरी दिखाई दी। हालांकि चांदी की चमक बरकरार रही और यह अपने पिछले भाव से 5100 रुपए ऊपर चढ़कर बंद हुई। सर्राफा बाजार के जानकारों का मानना है कि सोने की कीमत में कमजोरी के पीछे वैश्विक व स्थानीय बाजार में स्टॉकिस्टों और विक्रेताओं का कमजोर रुख रहा जबकि चांदी में जबरदस्त तेजी का दौर जारी है। गुुरुवार को बाजार बंद होने के समय यह अपने पिछले बंद से पांच हजार रुपए से ज्यादा ऊपर चढ़ी और इसकी कीमत एक बार फिर से एक लाख 70 हजार के नजदीक पहुंच चुकी है।

इस तरह रहा सोने-चांदी का भाव

गुरुवार को दिल्ली सर्राफा बाजा में सोने की कीमत 640 रुपये की गिरावट के साथ 1,29,460 रुपये प्रति 10 ग्राम रह गई। 99.5 प्रतिशत शुद्धता वाले सोने का भाव 640 रुपये घटकर 1,28,860 रुपये प्रति 10 ग्राम (सभी करों सहित) रह गया। हालांकि चांदी की कीमत 5,100 रुपये बढ़कर 1,68,200 रुपये प्रति किलोग्राम (सभी करों सहित) हो गई, जो लगातार तीसरे सत्र में इसकी बढ़त को दशार्ता है। पिछले तीन सत्रों में यह सफेद धातु 13,200 रुपये तक बढ़ चुकी है, जबकि सोमवार को यह 1,55,000 रुपये प्रति किलोग्राम पर थी। वहीं, वैश्विक स्तर पर सोना हाजिर 5.60 डॉलर या 0.13 प्रतिशत गिरकर 4,158.38 डॉलर प्रति औंस पर आ गया।

दूसरे दिन भी शेयर बाजार में रही तेजी

लगातार दूसरे दिन बढ़त के साथ, 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 110.87 अंक या 0.13 प्रतिशत चढ़कर 85,720.38 पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान, यह 446.35 अंक या 0.52 प्रतिशत की उछाल के साथ 86,055.86 के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गया। बेंचमार्क का इससे पहले का सर्वकालिक उच्च स्तर 27 सितंबर, 2024 को 85,978.25 था।

50 शेयरों वाला एनएसई निफ्टी 10.25 अंक या 0.04 प्रतिशत की मामूली बढ़त के साथ 26,215.55 पर बंद हुआ। दिन के कारोबार के दौरान, बेंचमार्क 105.15 अंक या 0.40 प्रतिशत की बढ़त के साथ 26,310.45 के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया। इससे पहले, व्यापक सूचकांक ने 27 सितंबर, 2024 को 26,277.35 के अपने रिकॉर्ड इंट्रा-डे उच्च स्तर को छुआ था।