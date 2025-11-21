Gold Price Update : सोना 600 रुपए गिरा, चांदी में 2 हजार की मंदी

Harpreet Singh
सर्राफा बाजार में दोनों कीमती धातुओं के दाम में उतार-चढ़ाव का क्रम जारी

Gold Price Update (आज समाज), बिजनेस डेस्क : सोने और चांदी की कीमतों में उतार-चढ़ाव का क्रम जारी है। बुधवार को जहां दोनों के दाम में तेजी दिखाई दी थी वहीं गुरुवार को दोनों के दाम फिर से गिर गए। जानकारों का कहना है कि अमेरिकी डॉलर में मजबूती और यूक्रेन में युद्ध समाप्त करने के लिए अमेरिका की ओर से नए सिरे से प्रयास किए जाने की खबरों के बाद सुरक्षित निवेश की मांग में कमी के कारण गुरुवार को सोने में गिरावट आई।

इसके साथ ही दूसरा कारण अमेरिकी श्रम सांख्यिकी ब्यूरो की ओर से अक्तूबर महीने की रोजगार रिपोर्ट प्रकाशित न करने की घोषणा के बाद बाजार की धारणा और भी खराब हो गई। इससे फेड को वर्ष की अपनी अंतिम बैठक से पहले महत्वपूर्ण श्रम आंकड़े नहीं मिल पाए।

इस तरह रहे सोने और चांदी के दाम

दिल्ली में गुरुवार को सोने का भाव 600 रुपए घटकर 1,26,700 रुपए प्रति 10 ग्राम रह गया। 99.5 प्रतिशत शुद्धता वाली इस बहुमूल्य धातु की कीमत 600 रुपए घटकर 1,26,100 रुपए प्रति 10 ग्राम (सभी करों सहित) रह गई। चांदी की कीमत 2,000 रुपए घटकर 1,58,000 रुपये प्रति किलोग्राम (सभी करों सहित) रह गई।

शेयर बाजार में लगातार दूसरे दिन भी तेजी जारी

30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 446.21 अंक या 0.52 प्रतिशत चढ़कर 85,632.68 पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान यह 615.23 अंक या 0.72 प्रतिशत की बढ़त के साथ 52 सप्ताह के उच्चतम स्तर 85,801.70 अंक पर पहुंच गया। वहीं 50 शेयरों वाला निफ्टी 139.50 अंक या 0.54 प्रतिशत बढ़कर 26,192.15 पर बंद हुआ। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 23 पैसे गिरकर 88.71 (अनंतिम) पर बंद हुआ।

विश्लेषकों ने कहा कि वैश्विक समकक्षों के शेयरों में तेजी से सूचकांकों को दिन के दौरान अपने वर्ष के उच्चतम स्तर को छूने में मदद मिली। सेंसेक्स की कंपनियों में बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, रिलायंस इंडस्ट्रीज, एचडीएफसी बैंक, टेक महिंद्रा और एक्सिस बैंक प्रमुख लाभ में रहे। वहीं, एशियन पेंट्स, एचसीएल टेक, टाइटन और हिंदुस्तान यूनिलीवर पिछड़ गए।