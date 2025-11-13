Gold Price Update : एक लाख 30 हजार के पार पहुंचा सोना

By
Harpreet Singh
-
0
67
Gold Price Update : एक लाख 30 हजार के पार पहुंचा सोना
Gold Price Update : एक लाख 30 हजार के पार पहुंचा सोना

गुरुवार को लगातार तीसरे दिन बड़ी सोने की कीमत, चांदी 7700 रुपए प्रति किलो महंगी

Gold Price Update (आज समाज), बिजनेस डेस्क : पिछले सप्ताह तक दोनों कीमती धातुओं के दाम में गिरावट का सिलसिला जारी था। इसी गिरावट को देखते हुए लोगों ने तरह-तरह के अनुमान लगाने शुरू कर दिए थे। कुछ लोगों ने तो यहां तक कह दिया था कि सोना अब 80 हजार तक भी जा सकता है लेकिन इस सप्ताह की शुरुआत होते ही इस तरह की अफवाहों पर विराम लग गया और सोने व चांदी ने दोबारा से मजबूती पकड़ ली।

सोमवार से शुरू हुआ सोन और चांदी की कीमतों में दौर गुरुवार तक जारी रहा और मात्र तीन दिन में ही सोना 6300 रुपए प्रति दस ग्राम तक मजबूत हो गया। वहीं चांदी की चमक भी लगातार जारी है और गुरुवार को एक ही दिन में यह 7700 रुपए प्रति किलो तक मजबूत हो गई।

दिल्ली सर्राफा बाजार में इस तरह रही कीमत

मजबूत वैश्विक संकेतों और कमजोर डॉलर के चलते दिल्ली में गुरुवार को सोने की कीमत 3,000 रुपए बढ़कर 1,30,900 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गई। अखिल भारतीय सर्राफा संघ ने इसकी पुष्टि की है। व्यापारियों ने कहा कि अमेरिकी सरकार के बंद होने की समाप्ति से भी सुरक्षित निवेश की अपील को बल मिला है।

99.5 प्रतिशत शुद्धता वाली इस बहुमूल्य धातु में लगातार तीसरे दिन तेजी रही और यह 3,000 रुपए उछलकर 1,30,300 रुपए प्रति 10 ग्राम (सभी करों सहित) पर पहुंच गई, जबकि बुधवार को इसका भाव 1,27,300 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। वहीं गुरुवार को चांदी की कीमत 7,700 रुपए बढ़कर 1,69,000 रुपए प्रति किलोग्राम (सभी करों सहित) हो गई। बुधवार को यह सफेद धातु 5,540 रुपए बढ़कर 1,61,300 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी।

गुरुवार को भारतीय शेयर बाजार रहा फ्लैट

गुरुवार को भारतीय शेयर बाजार में सुस्ती दिखाई दी। दिनभर खरीदारों ने ज्यादा उत्साह नहीं दिखाया और दिन का कारोबार समाप्त होने के समय बीएसई सेंसेक्स 12.16 अंक (0.01%) की हल्की बढ़त के साथ 84,478.67 पर बंद हुआ। दिनभर के कारोबार में यह 84,919.43 के उच्च और 84,253.05 के निम्न स्तर तक गया। एनएसई निफ्टी भी 3.35 अंक (0.01%) बढ़कर 25,879.15 पर बंद हुआ। इस दौरान सेंसेक्स में एशियन पेंट्स, आईसीआईसीआई बैंक, पावरग्रिड, एलएंडटी, बजाज फिनसर्व, भारती एयरटेल और सन फार्मा जैसे शेयरों में बढ़त रही। वहीं टाटा मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाटा स्टील, इंफोसिस और हिंदुस्तान यूनिलीवर दबाव में रहे।

ये भी पढ़ें : Business News Hindi : भारतीय अर्थव्यवस्था का मुश्किल दौर खत्म हुआ : रिपोर्ट