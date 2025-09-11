Gold Price Update : सोना एक लाख 13 हजार के पार, क्या आज बनाएगा नया रिकॉर्ड

गुरुवार को 100 रुपए प्रति दस ग्राम आई तेजी, मंगलवार को रिकॉर्ड 5080 रुपए उछला था दाम

Gold Price Update (आज समाज), बिजनेस डेस्क : भारतीय सर्राफा बाजार में बहुमूल्य धातु सोने की कीमतों में तेजी का सिलसिला जारी है। इसी तेजी के बीच सोना लगातार रिकॉर्ड कायम करते हुए अपने आज तक के सर्वाधिक उच्च मूल्य पर पहुंच चुका है। इसके अभी और भी ऊपर जाने की संभावना है। यदि गुरुवार की बात करें तो भारतीय सर्राफा बाजार में सोने की कीमत में 100 रुपए की तेजी दिखाई दी।

जिससे सोने के भाव 100 रुपए बढ़कर 1,13,100 रुपये प्रति 10 ग्राम के नए सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गए। 99.5 प्रतिशत शुद्धता वाली इस बहुमूल्य धातु की कीमत भी 100 रुपए की तेजी के साथ 1,12,600 रुपए प्रति 10 ग्राम के नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई। जानकारों का कहना है कि मुद्रास्फीति की चिंता, बढ़ता सार्वजनिक ऋण और कमजोर अमेरिकी विकास जैसे बाजार जोखिम बढ़ने के कारण सोने की कीमतें सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गई हैं। एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड प्रवाह, विशेष रूप से एशिया में, सोने की कीमतों के लिए एक महत्वपूर्ण कारक रहा है।

2025 में 40 प्रतिशत से अधिक बढ़ी सोने की कीमत

ज्ञात रहे कि 2025 में घरेलू कीमतें 40 प्रतिशत से अधिक बढ़ जाएंगी। रायचुरा ने कहा कि यह उछाल केंद्रीय बैंकों की भारी खरीदारी, एक्सचेंज ट्रेडेड फंडों में मजबूत निवेश, कई दरों में कटौती की उम्मीद और टैरिफ से जुड़े लगातार भू-राजनीतिक तनाव के कारण हुआ है। उन्होंने कहा कि इन कारकों ने सोने को सुरक्षित निवेश का पसंदीदा विकल्प बना दिया है। हालांकि रिकॉर्ड स्तर पर नए आवंटन में अस्थिरता का जोखिम भी है।

भारतीय शेयर बाजार में तेजी का रुख जारी

अमेरिका से व्यापार वार्ता दोबारा शुरू होने के लिए मिल रहे सकारात्मक संकेत और फेड द्वारा ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद के बीच सप्ताह के लगातार चौथे दिन भी शेयर बाजार बढ़त के साथ बंद हुए। अब देखना यह है कि क्या आज अंतिम कारोबारी दिन भी शेयर बाजार अपनी मजबूती बरकरार रखता है या फिर निवेशकों की बिकवाली इसपर हावी होती है।

गुरुवार को इस तरह रही बाजार की चाल

गुरुवार को शेयर बाजार बढ़त के साथ बंद हुआ। 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 123.58 अंक या 0.15 प्रतिशत चढ़कर 81,548.73 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान यह 217.07 अंक या 0.26 प्रतिशत बढ़कर 81,642.22 अंक पर पहुंच गया। वहीं 50 शेयरों वाला एनएसई निफ्टी 32.40 अंक या 0.13 प्रतिशत बढ़कर 25,005.50 अंक पर पहुंच गया। चार कारोबारी दिनों में बीएसई बेंचमार्क 837.97 अंक या 1.03 प्रतिशत बढ़ा है। निफ्टी सात कारोबारी दिनों में 290.45 अंक या 1.17 प्रतिशत उछला है।