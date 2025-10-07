Gold Price Update : एक लाख तीस हजार के पार पहुंचा सोना

आसमान छू रहे सोने-चांदी के दाम

Gold Price Update (आज समाज), बिजनेस डेस्क : त्योहारों और शादियों का सीजन चरम पर होने और रुपए में डॉलर के मुकाबले लगातार कमी आने से सोने और चांदी के दाम आसमान को छू रहे हैं। इन दोनों धातुओं में तेजी का सिलसिला इस साल की शुरुआत से जारी है और इस वर्ष अब तक सोने की कीमतों में 51,350 रुपए या 65.04 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जो 31 दिसंबर 2024 को 78,950 रुपये प्रति 10 ग्राम से अधिक है। इतना ही नहीं चांदी की कीमतों में भी जोरदार तेजी देखी गई। चालू कैलेंडर वर्ष में चांदी की कीमतें 67,700 रुपए या 75.47 प्रतिशत बढ़ गई हैं, जो 31 दिसंबर 2024 को 89,700 रुपए प्रति किलोग्राम से बढ़ गई है।

सोमवार को सोने-चांदी में इतना आया उछाल

विदेशी बाजारों में सुरक्षित निवेश के लिए खरीदारी और रुपये में गिरावट के कारण सोमवार को दिल्ली में सोने की कीमत 9,700 रुपए की तेजी के साथ 1,30,300 रुपए प्रति 10 ग्राम के नए शिखर पर पहुंच गई। अखिल भारतीय सर्राफा संघ के अनुसार, 99.9 प्रतिशत शुद्धता वाली पीली धातु शुक्रवार को 1,20,600 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुई थी। वहीं सोमवाार को चांदी 7,400 रुपए की तेजी के साथ 1,57,400 रुपए प्रति किलोग्राम (सभी करों सहित) के नए शिखर पर पहुंच गई। शुक्रवार को यह 1,50,000 रुपए प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी।

वैश्विक बाजारों में बढ़े सोने-चांदी के दाम

अंतरराष्ट्रीय बाजारों में सोना करीब 2 प्रतिशत बढ़कर 3,949.58 डॉलर प्रति औंस के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया, जबकि चांदी 1 प्रतिशत बढ़कर 48.75 डॉलर प्रति औंस के उच्च स्तर पर पहुंच गई। व्यापारियों ने कहा कि डॉलर के मुकाबले रुपए में गिरावट से कीमती धातु की कीमतों में तेजी आई।

सोमवार को भारतीय शेयर बाजार भी उछला

भारतीय शेयर बाजार में भी सोमवार को पूरी खरीदारी हुई। इसी के चलते रुपए की गिरावट पर कोई असर नहीं हुआ और 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 582.95 अंक या 0.72 प्रतिशत उछलकर 81,790.12 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान यह 639.25 अंक या 0.78 प्रतिशत की बढ़त के साथ 81,846.42 अंक पर पहुंच गया। वहीं 50 शेयरों वाला एनएसई निफ्टी 183.40 अंक या 0.74 प्रतिशत की बढ़त के साथ 25,077.65 पर आ गया। निवेशकों की वैल्यू लिवाली के चलते सोमवार को निफ्टी तीन सत्रों में 466 अंक या 1.89 प्रतिशत बढ़कर 25,000 के स्तर पर पहुंच गया।