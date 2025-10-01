Gold Price Update : सोने में तेजी जारी, चांदी रही स्थिर

राजधानी दिल्ली में बुधवार को सर्राफा बाजार में सोना 1100 रुपए तेज हुआ जबकि चांदी स्थिर रही

Gold Price Update (आज समाज), बिजनेस डेस्क : भारतीय सर्राफा बाजार में दोनों कीमती धातुओं के मुल्य में तेजी का दौर थमने का नाम ही नहीं ले रहा। मंगलवार को दोनों ने जहां रिकॉर्ड ऊंचाई को छुआ था। वहीं बुधवार को सोना एक बार फिर से तेजी दिखाते हुए नए रिकॉर्ड मुल्य पर पहुंच गया। हालांकि चांदी मंगलवार के रेट पर ही स्थिर रही।

राजधानी दिल्ली में बुधवार को सोने की कीमत 1,100 रुपए की तेजी के साथ 1.21 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर को पार कर गई। 99.5 प्रतिशत शुद्धता वाला सोना 1,100 रुपए बढ़कर 1,20,500 रुपए प्रति 10 ग्राम के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया। चांदी की कीमतें 1,50,500 पर प्रति किलोग्राम (सभी करों सहित) पर स्थिर रहीं, जो अपने रिकॉर्ड स्तर पर है।

इसलिए बढ़ रही दोनों धातुओं की कीमत

जानकारों का कहना है कि इन कीमती धातुओं में तेजी के पीछे एक तो रुपए की कमजोरी मुख्य कारण है दूसरा भारत में इस समय त्योहारों और शादियों का सीजन पूरे चरम पर है। इसलिए इन दोनों धातुओं की जबरदस्त मांग बनी हुई है। जिसके चलते इनके मुल्य में भी लगातार तेजी आ रही है। वहीं विदेशी बाजारों में, हाजिर सोना 1 प्रतिशत से अधिक बढ़कर 3,895.33 डॉलर प्रति औंस के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। वहीं हाजिर चांदी लगभग 2 प्रतिशत बढ़कर 47.56 डॉलर प्रति औंस के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई।

भारतीय शेयर बाजार में आखिरकार लौटी रौनक

आखिरकार आठ कारोबारी दिन की गिरावट के बाद बुधवार को भारतीय शेयर बाजार में गिरावट का दौर थम ही गया। बुधवार को आरबीआई की नई मोद्रिक नीति की घोषणा के बाद बाजार में मजबूती मिली और सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में गिरावट का दौर थम गया। बुधवार को 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 715.69 अंक या 0.89 प्रतिशत उछलकर 80,983.31 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान यह 800.81 अंक या 0.99 प्रतिशत बढ़कर 81,068.43 अंक पर पहुंच गया। वहीं 50 शेयरों वाला एनएसई निफ्टी 225.20 अंक या 0.92 प्रतिशत की बढ़त के साथ 24,836.30 पर आ गया।

