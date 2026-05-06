Gold Price Update : सोना 300 रुपए सस्ता, चांदी में 1500 रुपए उछाल

सर्राफा बाजार में दोनों कीमती धातुओं के दाम में उतार-चढ़ाव जारी

Gold Price Update (आज समाज), बिजनेस डेस्क : दिल्ली सर्राफा बाजार में दोनों कीमती धातुओं के दाम में एक बार फिर से उतार-चढ़ाव देखने को मिला। यहां पर दिन का कारोबार समाप्त होने के समय एक तरफ जहां सोना अपने पिछले स्तर से 300 रुपए सस्ता हुआ वहीं चांदी के दाम में 1500 रुपए की तेजी दिखाई दी। इसी के चलते दिल्ली सर्राफा बाजार में मंगलवार को चांदी की कीमत 1,500 रुपये उछलकर 2.51 लाख रुपये प्रति किलोग्राम हो गई।

पिछले कारोबारी सत्र में यह 2,49,500 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी। दूसरी ओर, 99.9 प्रतिशत शुद्धता वाले सोने का भाव 300 रुपये गिरकर 1,52,500 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया (सभी करों सहित)। अंतरराष्ट्रीय बाजार की बात करें तो, हाजिर चांदी 1.08 प्रतिशत की बढ़त के साथ 73.51 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गई, जबकि हाजिर सोना मामूली बढ़त के साथ 4,549.57 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार कर रहा था।

इसलिए दबाव में है सर्राफा बाजार

सर्राफा बाजार के जानकारों का कहना है कि सोने की कीमतों में गिरावट के पीछे मुख्य रूप से व्यापक आर्थिक दृष्टिकोण और मध्य पूर्व का तनाव है। उनके अनुसार, होर्मुज जलडमरूमध्य के आसपास की नाजुक सुरक्षा स्थिति और मिसाइल हमलों की खबरों ने ऊर्जा-आधारित मुद्रास्फीति की चिंताओं को बढ़ा दिया है। इसके कारण केंद्रीय बैंकों द्वारा लंबे समय तक सख्त मौद्रिक नीति अपनाए जाने की आशंका प्रबल हुई है। संघर्ष के अपने दसवें सप्ताह में प्रवेश करने के साथ ही निवेशकों ने सुरक्षित निवेश के रूप में अमेरिकी डॉलर और ट्रेजरी यील्ड को प्राथमिकता देना शुरू कर दिया है, जिससे कीमती धातुओं पर नीचे की ओर दबाव बना है।

लाल निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार

एक तरफ जहां सर्राफा बाजार पर दबाव जारी है वहीं भारतीय शेयर बाजार भी मंगलवार को लाल निशान पर बंद हुआ। सेंसेक्स 251.61 अंक गिरकर 77,017.79 पर बंद हुआ; निफ्टी 86.50 अंक गिरकर 24,032.80 पर आ गया।

मंगलवार को भारतीय शेयर बाजारों में भारी उतार-चढ़ाव देखने को मिला और प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी बिकवाली के दबाव में गिरावट के साथ बंद हुए। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष विराम कमजोर पड़ने और होर्मुज जलडमरूमध्य क्षेत्र में ताजा तनाव के कारण निवेशकों की भावनाएं प्रभावित हुईं। इसके चलते 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 251.61 अंक (0.33 प्रतिशत) टूटकर 77,017.79 पर आ गया, जबकि एनएसई निफ्टी 86.50 अंक (0.36 प्रतिशत) की गिरावट के साथ 24,032.80 पर बंद हुआ।