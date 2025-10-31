Gold Price Update : सोना एक हजार सस्ता, चांदी 3300 रुपए महंगी

दिल्ली सर्राफा बाजार में सोना 1,23,400 रुपए प्रति 10 ग्राम हुआ बंद

Gold Price Update (आज समाज), बिजनेस डेस्क : वैश्विक बाजारों में लगातार मांग गिरने से सोने की कीमतों में गिरावट का दौर जारी है। यह गिरावट भारतीय सर्राफा बाजार में भी लगातार दिखाई दे रही है। यही कारण है कि दिल्ली सर्राफा बाजार में गुुरुवार को सोने के दाम अपने पिछले स्तर से एक बार फिर नीचे गिरे।

गुरुवार को इसमें एक हजार रुपए प्रति दस ग्राम की कमजोरी आई और यह 1,23,400 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। वहीं चांदी गुरुवार को चांदी की कीमत 3,300 रुपए बढ़कर 1,55,000 रुपए प्रति किलोग्राम (सभी करों सहित) हो गई। सर्राफा एसोसिएशन के अनुसार, बुधवार को यह सफेद धातु 1,51,700 रुपए प्रति किलोग्राम पर बंद हुई।

सोने की कीमत में कमी की यह है मुख्य वजह

वैश्विक बाजार में हाजिर सोना चार दिन की गिरावट के बाद 53.26 डॉलर या 1.36 प्रतिशत बढ़कर 3,983.87 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गया। फेडरल रिजर्व की ब्याज दरों में कटौती की धीमी गति और अमेरिका-चीन व्यापार वार्ता आगे बढ़ने के संकेत के बाद डॉलर में तेजी आई। अखिल भारतीय सरार्फा संघ के अनुसार 99.5 प्रतिशत शुद्धता वाला सोना 1,000 रुपए टूटकर 1,22,800 रुपए प्रति 10 ग्राम (सभी करों सहित) पर पहुंच गया। बुधवार को इसका भाव 1,23,800 रुपए प्रति 10 ग्राम था। स्थानीय सरार्फा बाजार में 99.9 प्रतिशत शुद्धता वाला सोना पिछले सत्र में 1,24,400 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था।

निवेशकों के सतर्क रवैये के चलते शेयर बाजार में गिरावट

एक तरफ जहां सोने की कीमतों में लगातार कमी दर्ज की जा रही है तो वहीं गुरुवार को भारतीय शेयर बाजार में भी बड़ी गिरावट देखने को मिली। दिन के कारोबार के समय 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 592.67 अंक या 0.70 प्रतिशत की गिरावट के साथ 84,404.46 पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान यह 684.48 अंक या 0.80 प्रतिशत गिरकर 84,312.65 अंक पर आ गया।

वहीं 50 शेयरों वाला एनएसई निफ्टी 176.05 अंक या 0.68 प्रतिशत गिरकर 25,877.85 पर आ गया। यह कमजोरी भारतीय शेयर बाजार में ही नहीं बल्कि अन्य एशियाई बाजारों में भी दिखाई दी। एशियाई बाजारों में शंघाई का एसएसई कम्पोजिट सूचकांक और हांगकांग का हैंग सेंग सूचकांक गिरावट के साथ बंद हुए, जबकि दक्षिण कोरिया का कोस्पी और जापान का निक्केई 225 सूचकांक सकारात्मक दायरे में बंद हुए। यूरोप के बाजार गिरावट के साथ कारोबार कर रहे थे। बुधवार को अमेरिकी बाजार मिले-जुले रुख के साथ बंद हुए।