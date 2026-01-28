Gold Price Update : सोना और चांदी में एक दिन में रिकॉर्ड तेजी

सोना 7300 रुपए प्रति दस ग्राम तो चांदी 40 हजार रुपए किलो हुई महंगी, नए शिखर पर पहुंची दोनों की कीमत

Gold Price Update (आज समाज), बिजनेस डेस्क : बजट सत्र शुरू होने से ठीक पहले देश के सर्राफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों ने नई ऊंचाई छूते हुए रिकॉर्ड बना दिया है। एक ही दिन में दोनों धातुओं के मूल्य में असमान्य तेजी देखकर सभी हैरान हैं। दिल्ली सर्राफा बाजार की बात करें तों यहां पर मंगलवार को सोना 7,300 रुपये (4.6%) महंगा होकर 1,66,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया।

शुक्रवार को यह 1,58,700 रुपये पर बंद हुआ था। वहीं चांदी ने एक ही दिन में 40 हजार रुपये से ज्यादा की छलांग लगाई और 3.70 लाख रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर पहुंच गई। बाजार के जानकारों का कहना है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नई टैरिफ नीतियों और बढ़ते वैश्विक तनाव ने निवेशकों को सुरक्षित निवेश की ओर मोड़ दिया है, जिससे यह अभूतपूर्व तेजी आई है।

ग्लोबल मार्केट में भी आई तेजी

ग्लोबल मार्केट में भी सोने ने पहली बार 5,000 डॉलर का मनोवैज्ञानिक स्तर पार कर लिया है। सोमवार को यह 5,110.24 डॉलर प्रति औंस के रिकॉर्ड तक गया था और फिलहाल 5,087.48 डॉलर के आसपास कारोबार कर रहा है। वहीं, चांदी ने भी 100 डॉलर का स्तर पार कर लिया है और यह 112.41 डॉलर प्रति औंस पर चल रही है।

भारतीय शेयर बाजार में लौटी तेजी

शेयर बाजार मंगलवार को हरे निशान पर बंद हुआ। मंगलवार को अत्यधिक अस्थिर कारोबार के बीच इक्विटी बेंचमार्क सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी उच्च स्तर पर बंद हुए। बाजार बैंक और धातु शेयरों में भारी खरीदारी, वैश्विक बाजारों में मजबूत रुझान और भारत-ईयू एफटीए को लेकर आशावाद से प्रेरित थे। 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 319.78 अंक या 0.39 प्रतिशत चढ़कर 81,857.48 पर बंद हुआ।

दिन के दौरान इसने 82,084.92 का उच्च स्तर और 81,088.59 का निम्न स्तर छुआ। वहीं 50 शेयरों वाला एनएसई निफ्टी 126.75 अंक या 0.51 प्रतिशत बढ़कर 25,175.40 पर पहुंच गया। रुपया अपने सर्वकालिक निचले स्तर से 19 पैसे की मजबूती हासिल करते हुए अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 91.71 पर बंद हुआ।

