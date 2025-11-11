Gold Price Update : सोना और चांदी चमके, दोनों की कीमत में तेजी

दिल्ली सर्राफा बाजार में सोना 1300 रुपए प्रति 10 ग्राम जबकि चांदी 2460 रुपए प्रति किलो हुई महंगी

Gold Price Update (आज समाज), बिजनेस डेस्क : कर्ई दिन की मंदी के बाद सोमवार को जब देश के सर्राफा बाजार खुले तो दोनों कीमती धातुओं में तेजी का रुख दिखाई दिया। हालांकि इन दोनों धातुओं की कीमत में तेजी के पीछे उपभोक्ताओं की डिमांड नहीं बल्कि अंतरराष्टÑीय कारक जिम्मेदार रहे। यदि दिल्ली सर्राफा बाजार की बात करें तो यहां पर सोमवार को सोने और चांदी की कीमतों में जबरदस्त उछाल देखने को मिला। दिन का बाजार बंद होने के समय सोना 1,300 रुपए महंगा होकर 1,25,900 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। वहीं, चांदी की कीमत में भी 2,460 रुपए की बढ़ोतरी हुई और यह 1,55,760 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई।

वैश्विक बाजार में तेजी भी है कारण

अमेरिका की कमजोर आर्थिक स्थिति और डॉलर की गिरती कीमतों की वजह से निवेशक अब सोने को सुरक्षित निवेश मान रहे हैं। यही वजह है कि सोने की मांग बढ़ी है और कीमतें ऊपर गई हैं। वहीं अमेरिकी फेडरल रिजर्व की अगली बैठक में ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद भी सोने की कीमतों को सहारा दे रही है। वैश्विक बाजार में भी सोने और चांदी की कीमतें बढ़ी हैं। हाजिर सोना करीब 2.08% बढ़कर 4,082.84 डॉलर प्रति औंस हो गया, जबकि चांदी 3.30% की तेजी के साथ 49.93 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गई।

भारतीय शेयर बाजार में भी लोटी तेजी

सोमवार को बीएसई सेंसेक्स 319.07 अंक या 0.38% की बढ़त के साथ 83,535.35 पर बंद हुआ। दिन के दौरान यह 538.21 अंक चढ़कर 83,754.49 के उच्चतम स्तर तक गया। वहीं, एनएसई निफ्टी 82.05 अंक या 0.32% की तेजी के साथ 25,574.35 पर बंद हुआ, यह दिन के कारोबार के दौरान 161.15 अंक चढ़कर 25,653.45 तक पहुंचा। सेंसेक्स की प्रमुख लाभकारी कंपनियों में इंफोसिस, एचसीएल टेक, बजाज फाइनेंस, एशियन पेंट्स, टाटा मोटर्स, टीसीएस, भारती एयरटेल, टाइटन, बजाज फिनसर्व, रिलायंस और एलएंडटी शामिल रहीं। दूसरी ओर ट्रेंट लिमिटेड, पावर ग्रिड, अल्ट्राटेक सीमेंट, महिंद्रा एंड महिंद्रा, एक्सिस बैंक, एसबीआई, अदाणी पोर्ट्स, हिंदुस्तान यूनिलीवर और एनटीपीसी में गिरावट दर्ज की गई।