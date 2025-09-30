Gold Price Update : सोने और चांदी में 500 रुपए की तेजी

सोना एक लाख 20 हजार प्रति 10 ग्राम पर पहुंचा, चांदी ने पार किया 1.5 लाख का स्तर

Gold Price Update (आज समाज), बिजनेस डेस्क : भारतीय सर्राफा बाजार में दोनों कीमती धातुओं के मुल्य में तेजी का सिलसिला लगातार जारी है। मंगलवार को दिल्ली सर्राफा बाजार में सोने और चांदी दोनों की कीमत में एक समान उछाल आया। सोना जहां 500 रुपए प्रति 10 ग्राम महंगा हुआ वहीं चांदी 500 रुपए प्रति किलो के हिसाब से तेज हुई। सर्राफा जानकारों ने इस तेजी के पीछे कमजोर डॉलर और अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में और कटौती को मुख्य कारण बताया है। वहीं भारत में लंबे त्योहारी सीजन और विवाह शादियों में आई तेजी भी इसका कारण है।

दिल्ली सर्राफा बाजार में इतनी रही कीमत

राजधानी दिल्ली में सोने की कीमत 500 रुपए की तेजी के साथ रिकॉर्ड 1.20 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई। 99.5 प्रतिशत शुद्धता वाले सोने की कीमत में लगातार चौथे कारोबारी सत्र में तेजी जारी रही और यह 500 रुपए की तेजी के साथ 1,19,400 रुपए प्रति 10 ग्राम के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। वहीं चांदी की कीमत 500 रुपये बढ़कर 1,50,500 रुपये प्रति किलोग्राम (सभी करों सहित) के नए शिखर पर पहुंच गई।

वैश्विक स्तर पर गिरे सोने-चांदी के दाम

वैश्विक स्तर पर, निवेशकों द्वारा ऊंचे स्तर पर मुनाफावसूली के कारण सरार्फा की कीमतें रिकॉर्ड ऊंचाई से नीचे आ गईं। हाजिर सोना 0.55 प्रतिशत गिरकर 3,813.14 डॉलर प्रति औंस पर आ गया। विदेशी बाजारों में हाजिर चांदी 1.51 प्रतिशत गिरकर 46.22 डॉलर प्रति औंस पर आ गई।

शेयर बाजार में नहीं थम रही गिरावट

एक तरफ जहां भारतीय सर्राफा बााजार में सोने और चांदी की कीमतें लगातार बढ़ रहीं है वहीं शेयर बाजार में गिरावट का दौर जारी है। मंगलवार को शुरुआती बढ़त गंवाते हुए, 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 97.32 अंक या 0.12 प्रतिशत की गिरावट के साथ 80,267.62 पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान, इसने 80,677.82 के उच्चतम और 80,201.15 के निम्नतम स्तर को छुआ। आठ कारोबारी दिनों में, सेंसेक्स 2,746.34 अंक या 3.30 प्रतिशत टूट चुका है। वहीं 50 शेयरों वाला एनएसई निफ्टी 23.80 अंक या 0.10 प्रतिशत गिरकर 24,611.10 पर आ गया।