Gold Price Update : जबरदस्त मांग से नई ऊंचाई पर पहुंचे सोने-चांदी के दाम

सेमवार को चांदी रिकॉर्ड 1.5 लाख रुपए प्रति किलो जबकि सोना 1,19,500 रुपए प्रति 10 ग्राम दर्ज किया गया

Gold Price Update (आज समाज), बिजनेस डेस्क : भारतीय सर्राफा बाजार में सोना और चांदी हर रोज नई ऊंचाई का छू रहे हैं। सोमवार को जहां सोने की कीमत में 1500 रुपए प्रति 10 ग्राम का उछाल आया वहीं चांदी 7 हजार रुपए प्रति किलो चमकी। सर्राफा बाजार के जानकारों का कहना है कि इन दोनों कीमती धातुओं की कीमत बढ़ने के पीछे ग्राहकों की जबरदस्त मांग रही है।

जोकि त्योहारी और शादियों के सीजन के चलते पहले की अपेक्षा काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। वहीं इनके दाम में तेजी के पीछे वैश्विक मांग भी प्रमुख कारण है। क्योंकि अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद और डॉलर के कमजोर होने से वैश्विक बाजारों में सुरक्षित निवेश की मांग को बढ़ावा मिला है।

सोमवार को इस तरह रही दोनों की कीमत

सोमवार को राजधानी दिल्ली में चांदी की कीमत 7,000 रुपए बढ़कर 1.5 लाख रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंची। वहीं सोना 1,500 रुपए की तेजी के साथ 1,19,500 रुपए प्रति 10 ग्राम के नए शिखर पर पहुंच गया। 99.5 प्रतिशत शुद्धता वाला सोना भी 1,500 रुपए की तेजी के साथ 1,18,900 रुपए प्रति 10 ग्राम के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया।

भारतीय शेयर बाजार में गिरावट का दौर जारी

भारतीय शेयर बाजार में 19 सितंबर से शुरू हुआ गिरावट का दौर 29 सितंबर को भी जारी रहा। इस दौरान लगातार सातवें कारोबारी दिन भी भातरीय शेयर बाजार में गिरावट जारी रही। 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 61.52 अंक या 0.08 प्रतिशत की गिरावट के साथ 80,364.94 पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान इसने 80,851.38 के उच्च स्तर और 80,248.84 के निम्न स्तर को छुआ।

दूसरी ओर, 50 शेयरों वाला एनएसई निफ्टी 19.80 अंक या 0.08 प्रतिशत गिरकर 24,634.90 पर आ गया। विदेशी निवेशकों की बिकवाली के चलते निफ्टी लगातार सात कारोबारी सत्रों में 3 प्रतिशत से अधिक गिर चुका है। सेंसेक्स की कंपनियों में मारुति, एक्सिस बैंक, लार्सन एंड टुब्रो, आईसीआईसीआई बैंक, भारती एयरटेल, इंफोसिस, अडानी पोर्ट्स और हिंदुस्तान यूनिलीवर पिछड़ गए। वहीं टाइटन, भारतीय स्टेट बैंक, इटर्नल और ट्रेंट प्रमुख लाभ में रहे।

ये भी पढ़ें : Business News Hindi : भारत और चार यूरोपीय देशों में कल से लागू होगा टीईपीए