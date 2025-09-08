Gold Price Update : सप्ताह के पहले कारोबारी दिन ही टूटे सोने-चांदी के दाम

दो सौ रुपए की गिरावट के साथ सोना 1,07,670 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद

Gold Price Update (आज समाज), बिजनेस डेस्क : शनिवार की बढ़त को खोते हुए सोमवार को दिल्ली के सर्राफा बाजार में बहुमूल्य आभूषण धातुओं सोने और चांदी के दाम में कमी दर्ज की गई। सर्राफा बाजार के जानकारों ने इस गिरावट के पीछे स्टॉकिस्टों की बिकवाली को मुख्य कारण बताया है। इसके साथ ही यह भी अनुमान लगाया जा रहा है कि यह गिरावट कम अवधि क के लिए है और आने वााले दिनों में सोने के दाम बढ़ेंगे।

दिल्ली में सोमवार को सोने की कीमतें रिकॉर्ड स्तर से गिरकर 200 रुपए की गिरावट के साथ 1,07,670 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गईं। 99.5 प्रतिशत शुद्धता वाली इस बहुमूल्य धातु की कीमत भी 200 रुपए की गिरावट के साथ 1,06,800 रुपए प्रति 10 ग्राम (सभी करों सहित) रह गई। शनिवार देश की राजधानी में 99.9 प्रतिशत और 99.5 प्रतिशत शुद्धता वाले सोने की कीमत 900-900 रुपए की तेजी के साथ क्रमश: 1,07,870 रुपए प्रति 10 ग्राम और 1,07,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई।

चांदी 1000 रुपए प्रति किलो हुई सस्ती

इस बीच, चांदी भी बिकवाली के दबाव में रही और 1,000 रुपए की गिरावट के साथ 1,26,000 रुपए प्रति किलोग्राम (सभी करों सहित) पर आ गई। शनिवार को यह सफेद धातु 1,27,000 रुपए प्रति किलोग्राम के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गई।

भारतीय शेयर बाजार में मामूली तेजी

अमेरिकी फेड की ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद के बीच मजबूत वैश्विक रुझानों के चलते शेयर बाजार बढ़त के साथ बंद हुए। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन यानी सोमवार को उतार-चढ़ाव के बाद भारतीय बाजार हरे निशान पर बंद हुआ। कारोबार के अंतिम घंटे में निवेशकों की मुनाफावसूली के बावजूद 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 76.54 अंक या 0.09 प्रतिशत उछलकर 80,787.30 अंक पर बंद हुआ। आॅटो, तेल और निजी बैंक शेयरों में तेजी के चलते सेंसेक्स बढ़त के साथ खुला और बाद में 460.62 अंक या 0.57 प्रतिशत की बढ़त के साथ 81,171.38 के उच्च स्तर पर पहुंच गया। हालांकि, आईटी और एफएमसीजी शेयरों में बिकवाली ने अंत में बढ़त को कम कर दिया।