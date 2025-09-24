Gold Price Update : रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचकर गिरे सोने, चांदी के दाम

सोना 900 रुपए प्रति 10 ग्राम जबकि चांदी 600 रुपए प्रति किलो हुई सस्ती

Gold Price Update (आज समाज), चंडीगढ़ : भारतीय सर्राफा बाजार में पिछले कई दिनों की बढ़त के बाद बुधवार को आखिरकार सोने और चांदी की कीमतों में कमी दर्ज की गई। राजधानी दिल्ली के सर्राफा बाजार में 99.9 प्रतिशत शुद्धता वाली पीली धातु की कीमत 900 रुपए की गिरावट के साथ 1,18,000 रुपये प्रति 10 ग्राम (सभी करों सहित) रह गई। 99.5 प्रतिशत शुद्धता वाला सोना को 900 रुपये गिरकर 1,17,400 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया।

वहीं सफेद धातु 600 रुपए घटकर 1,39,000 रुपये प्रति किलोग्राम (सभी करों सहित) रह गई। जानकारों का कहना है कि सोने और चांदी की कीमतों में आई कमी के पीछे अमेरिकी फेड चेयरमैन जेरोम पॉवेल द्वारा ब्याज दरों में कटौती को लेकर सतर्क रुख अपनाने के बाद व्यापारियों द्वारा ऊंचे स्तर पर मुनाफावसूली करने से बुधवार को सोने और चांदी की कीमतों में रिकॉर्ड ऊंचाई से गिरावट आई।

मंगलवार को रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंची थी कीमत

राजधानी दिल्ली में मंगलावर को सोने की कीमत 2,700 रुपए की तेजी के साथ 1,18,900 रुपए प्रति 10 ग्राम के नए शिखर पर पहुंच गई। 99.5 प्रतिशत शुद्धता वाला सोना 2,650 रुपऐ की तेजी के साथ 1,18,300 रुपए प्रति 10 ग्राम के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। चांदी की कीमत भी 3,220 रुपए की तेजी के साथ 1,39,600 रुपए प्रति किलोग्राम (सभी करों सहित) के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गई।

भारतीय शेयर बाजार में गिरावट जारी

त्योहारी सीजन होने के बावजूद भारतीय शेयर बाजार में निराशजनक माहौल कायम है। यही कारण है कि गत शुक्रवार से लगातार शेयर बाजार में गिरावट ही दर्ज की जा रही है। गिरावट का सिलसिला बुधवार को भी जारी रहा और भारतीय शेयर बाजार शुरुआती सत्र में ही लाल निशान पर चला गया। जिसके बाद पूरा दिन लाल निशान पर कारोबार हुआ। दिन का कारोबार समाप्त होने के समय 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 386.47 अंक या 0.47 प्रतिशत की गिरावट के साथ 81,715.63 पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान यह 494.26 अंक या 0.60 प्रतिशत गिरकर 81,607.84 अंक पर आ गया। 50 शेयरों वाला एनएसई निफ्टी 112.60 अंक या 0.45 प्रतिशत गिरकर 25,056.90 पर आ गया।