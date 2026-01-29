Gold Price Update : सोने और चांदी के दाम में मजबूती जारी

Gold Price Update : सोने और चांदी के दाम में मजबूती जारी

दिल्ली सर्राफा बाजार में सोना 1.71 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम व चांदी 3.85 लाख रुपए प्रति किलो पहुंची

Gold Price Update  (आज समाज), बिजनेस डेस्क : वैश्विक तेजी व जबरदस्त घरेलू मांग के चलते सर्राफा बाजार में भी दोनों कीमती धातुओं में तेजी का सिलसिला जारी है। 99.9% शुद्धता वाला सोना बुधवार को 5,000 रुपये चढ़कर 1,71,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के नए शिखर पर पहुंच गया। इससे पहले यह 1.66 लाख रुपए पर बंद हुआ था।बुधवार को चांदी ने एक बार फिर जबरदस्त छलांग लगाई और 15,000 रुपये महंगी होकर इतिहास रच दिया। दिल्ली के बाजार में अब 1 किलो चांदी की कीमत 3 लाख 85 हजार रुपये के ‘आॅल-टाइम हाई’ पर पहुंच गई है। यह लगातार तीसरा दिन है जब चांदी में इतनी बड़ी तेजी देखी गई है।

इससे ठीक एक दिन पहले (मंगलवार को) चांदी के भाव में 40,500 रुपये का भारी उछाल आया था। सोने और चांदी के दाम बढ़ने के पीछे जानकारों का कहना है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोना लगातार 8वें दिन बढ़त के साथ 5,311 डॉलर प्रति औंस के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। वहीं, आॅगमोंट की रिसर्च हेड रेनीषा चैनानी के मुताबिक, डॉलर की कमजोरी और पॉलिसी को लेकर अनिश्चितता ने चांदी को 115 डॉलर प्रति औंस के पार पहुंचा दिया है।

शेयर बाजार में दूसरे दिन भी तेजी

एशियाई बाजारों में बढ़त जबकि यूरोपीय बाजारों में गिरावट के बीच भारतीय शेयर बाजार लगातार दूसरे दिन भी हरे निशान पर बंद हुआ। शेयर बाजार के जानकार इस बढ़त के पीछे भारत और यूरोपीय संघ के बीच हुए एफटीए और भारत व अमेरिका के बीच चल रही व्यापार वार्ता के सकारात्मक माहौल की खबरों और मजबूत खरीदारी बताया जा रहा है। 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 487.20 अंक या 0.60 प्रतिशत बढ़कर 82,344.68 पर बंद हुआ। दिन के दौरान इसमें 646.49 अंक या 0.78 प्रतिशत की तेजी आई और यह 82,503.97 पर पहुंच गया। वहीं 50 शेयरों वाला एनएसई निफ्टी 167.35 अंक या 0.66 प्रतिशत बढ़कर 25,342.75 पर बंद हुआ। रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 11 पैसे गिरकर 91.79 पर बंद हुआ।

बुधवार को मुख्य कंपनियों के शेयर इस तरह रहे

सेंसेक्स की 30 कंपनियों में से, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के दिसंबर तिमाही के नतीजों के बाद उसके शेयरों में लगभग 9 प्रतिशत की तेजी आई। एटरनल, बजाज फाइनेंस, पावर ग्रिड, ट्रेंट, महिंद्रा एंड महिंद्रा और अल्ट्राटेक सीमेंट अन्य प्रमुख लाभ कमाने वाली कंपनियां थीं। अन्य पिछड़ने वाली कंपनियों में मारुति, सन फार्मा, इंफोसिस और भारती एयरटेल शामिल थीं।