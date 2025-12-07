Goa Nightclub Fire Updates: बर्च बाय रोमियो लेन में भीषण से मरने वालों की संख्या 25 पहुंची

घटना की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए गए : मुख्यमंत्री

Cylinder Blast In Goa Nightclub, (आज समाज), पणजी: नॉर्थ गोवा के अरपोरा में मशहूर नाइटक्लब बर्च बाय रोमियो लेन ( Birch by Romeo Lane) में भीषण आग लगने से 25 लोगों की मौत हो गई और कई घायल हो गए हैं। घटना शनिवार देर रात की है और मृतकों में क्लब के कर्मचारी और पर्यटक भी शामिल हैं। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत (Chief Minister Pramod Sawant) ने 25 लोगों के मारे जाने की पुष्टि की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने घटना पर गहरा दुःख जताया है।

स्थिति की बारीकी से कर रहा हूं समीक्षा : सीएम

पुलिस सूत्रों के मुताबिक आग डांस फ्लोर पर शुरू हुई थी और कुछ पीड़ित आग से बचने के लिए नीचे किचन की ओर भागे थे। बताया जा रहा है की मारे गए लोगों में 14 क्लब के कर्मचारी और 4 पर्यटक हैं। मुख्यमंत्री ने कहा, मैं आग की घटना से पैदा हुई स्थिति की बारीकी से समीक्षा कर रहा हूं। घायलों की हालत फ़िलहाल स्थिर है और उन्हें बेहतर उपचार मिल रहा है। घटना की मजिस्ट्रेट जांच (Magistrate inquiry) के आदेश दिए गए हैं। सीएम ने कहा, क्लब मैनेजमेंट और उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी जिन्होंने सेफ्टी नियमों का उल्लंघन करने के बावजूद इसे चलने दिया।

प्रधानमंत्री ने सीएम से बात कर लिया स्थिति का जायजा

प्रधानमंत्री मोदी ने सीएम सावंत को फ़ोन कर स्थिति का जायजा लिया। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर पोस्ट में कहा, गोवा के अरपोरा में आग की घटना बहुत दुखद है और मेरी संवेदनाएं उन सभी के साथ हैं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है। ईश्वर से प्रार्थना है कि घायल जल्द से जल्द ठीक हों। प्रधानमंत्री कार्यालय ने पीड़ितों के परिजनों के लिए दो-दो लाख रुपए और घायलों के लिए 50-50 हजार रुपए की सहायता राशि की घोषणा की है।

आग लगने से लोगों की जान जाना बहुत दुखद : अमित शाह

अमित शाह ने एक्स पर कहा, गोवा के एक नाइटक्लब में आग लगने से लोगों की जान जाना बहुत दुखद है। उन्होंने कहा, स्थानीय प्रशासन बचाव और राहत अभियान चला रहा है और प्रभावित लोगों को ज़रूरी देखभाल दे रहा है। गृह मंत्री ने कहा, जिन लोगों की जान गई है, उनके परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं और घायलों के जल्द ठीक होने के लिए प्रार्थना। राज्य सरकार प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता दे रही है।

यह भी पढ़ें : Massive Fire In UP Kanpur: कानुपर की कपड़ा मार्केट में भीषण आग से 500 से ज्यादा दुकानें खाक