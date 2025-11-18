Glowing Skin at Home: केले का छिलका रोक देगा बढ़ती उम्र की रफ्तार, शहनाज़ हुसैन का कमाल का नुस्खा

Glowing Skin at Home: हम अक्सर केला खाने के बाद उसका छिलका झट से डस्टबिन में फेंक देते हैं, अगर आप भी ऐसा ही करते हैं तो अब कभी ऐसा मत करिएगा क्योंकि केले का छिलका आपकी खूबसूरती में चार चांद लगा सकता है।

केले का छिलका एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन बी 6 विटामिन सी पोटैशियम और मिनरल्स से भरपूर होता है, जोकि आपकी त्वचा और बालों के लिए बेहद फायदेमंद हो सकता है।

विटामिन त्वचा को पोषण देते हैं और चमक बढ़ाते हैं। पोटैशियम त्वचा को हाइड्रेट करने में मदद करता है जबकि एंटीऑक्सीडेंट्स त्वचा को धूप और प्रदूषण से होने वाले नुकसान से बचाते हैं।

केले का फेस मास्क बनाने के लिए केले के छिलकों को छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर इन्हें मिक्सी में पीसकर मुलायम पेस्ट बना लें । इस पेस्ट में आधा चम्मच चावल का आटा और आधा चम्मच चीनी मिलाएं। इन तीन चीजों को अच्छी तरह मिक्स करें। इस तरह आपका नेचुरल फेस मास्क तैयार हो जाएगा ।

इस फेस मास्क को अप्लाई करने से पहले अपने चेहरे को साफ पानी से जरूर धो लें ताकि त्वचा पर जमी मैल और गन्दगी हट जाये अन्यथा इसके पॉजिटिव रिज़ल्ट नहीं आएंगे। इसके बाद इस फेस मास्क को त्वचा पर समान रूप से लगाएं और प्रकृतिक तौर पर सूखने दें।

जब मास्क सूख जाए तो ठंडे पानी से चेहरा धो लें। इस मास्क को रोजाना एक बार लगाने से आपकी त्वचा मुलायम, साफ और चमकदार बनेगी। आप चाहें तो यह पेस्ट ज्यादा मात्रा में बना कर एयर टाइट कंटेनर में भी रख सकते हैं और जरूरत के अनुसार इसका उपयोग कर सकते हैं।

अगर आपके चेहरे पर समय से पहले फाइन लाइन्स आनी शुरू हो गई हैं या दाग धब्बों से परेशान हैं तो भी केले का छिलका मददगार हो सकता है। इसके लिए पके हुए केले का छिलका लेकर अन्दर बाले हिस्से से चेहरे पर धीरे.धीरे मसाज करें। खासकर दाग.धब्बों या पिंपल्स वाली जगह पर। इसे आधा घण्टा तक छोड़ दें और फिर गुनगुने पानी से चेहरा धो लें।

झुर्रियों से छुटकारा पाने के लिए केले के छिलके के अंदर वाले हिस्से को चेहरे पर कुछ मिनट के लिए रगड़े फिर गुलाब जल लगाएं। इसके बाद 2 5 मिनट के बाद चेहरा धो लें। बेहतर परिणामों के लिए इसका नियमित इस्तेमाल करें।

त्वचा को टोन करने के लिए केले के छिलके को मैश करके इसमें दही मिलाकर स्मूद पेस्ट बना लें।इस पेस्ट को चेहरे पर लगाने के बाद आधा घण्टा तक छोड़ने के बाद ताजे ठन्डे पानी से धो डालें इसके नियमित उपयोग से कील मुहांसों को चेक करने में भी मदद मिलेगी।

आंखों के नीचे के काले घेरे दूर करने में भी केले का छिलका असरदार साबित होता है । इसके लिए आपको सबसे पहले केले के अंदर का सारा रेशा निकालना होगा। इसमें एक चम्मच एलोवेरा जैल मिलाकर आंखों के आस पास 15 -20 मिनट लगाएं और बाद में ताजे पानी से धो डालें। इसके रोजाना उपयोग से आँखों के नीचे की रंगत में असर दिखाई देगा।

केले का छिलका आपकी त्वचा की रंग निखारने में काफी मददगार साबित होता है । इसके लिए केले के छिलके का पेस्ट बना कर फिर उसमें बेकिंग सोडा और थोड़ा सा पानी मिलाएं। इस पेस्ट को चेहरे पर 10-15 मिनट स्क्रब की तरह रगड़े ऐसा करने से आपकी त्वचा का रंग निखरने लगेगा और आप आकर्षक दिखेंगी।

त्वचा पर डेड स्किन जमा होने पर केले के छिलके का इस्तेमाल स्क्रब के रूप में भी किया जा सकता है।

एक पके केले के छिलके को मैश कर लें। इसमें 2 चम्मच ओट्स मिलाकर स्मूद पेस्ट बना लें। इस पेस्ट को आधा घण्टा तक त्वचा पर लगा रहने के बाद चेहरे को ताजे साफ़ पानी से धो डालें। यह आपकी त्वचा के डेड स्किन सैल्स को हटाने में मददगार साबित होगा ।

सामान्य तौर पर केले का छिलका हर प्रकार की त्वचा के लिए सुरक्षित माना जाता है लेकिन सेंसिटिव स्किन वाले लोगों को पहले पैच टेस्ट करना चाहिए। अगर जलन या खुजली हो तो इस्तेमाल से परहेज़ करें। लेखिका अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त सौन्दर्य विशेष्ज्ञ है और हर्बल क्वीन के रूप में लोकप्रिय है।