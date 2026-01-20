Share Market Update : दिग्गज कंपनियों पर भारी पड़ी वैश्विक अनिश्चितता

सप्ताह की शुरुआत में ही लुढ़का भारतीय शेयर बाजार

Share Market Update (आज समाज), बिजनेस डेस्क : एक बार फिर से भारतीय शेयर बाजार में सप्ताह की शुरुआत निराशाजनक तरीके से हुई। वैश्विक टैरिफ, रुपए में गिरावट ने बाजार में नकारात्मक माहौल पैदा कर दिया। जिससे रिलायंस इंडस्ट्री और आईसीआईसीआई बैंक जैसे दिग्गज शेयर भी दबाव में आ गए। इसका नजीता यह रहा कि 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 324.17 अंक या 0.39 प्रतिशत गिरकर 83,246.18 अंक पर बंद हुआ। दिन के दौरान इसमें 672.04 अंक या 0.80 प्रतिशत की गिरावट आई और यह 82,898.31 पर पहुंच गया। वहीं 50 शेयरों वाला एनएसई निफ्टी 108.85 अंक या 0.42 प्रतिशत गिरकर 25,585.50 पर बंद हुआ।

इन शेयरो में आई सबसे ज्यादा गिरावट

सेंसेक्स की 30 कंपनियों में से, आईसीआईसीआई बैंक, इटरनल, टाइटन, अदानी पोर्ट्स, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज और अल्ट्राटेक सीमेंट भी पिछड़ने वालों में शामिल थे। हालांकि, इंटरग्लोब एविएशन, टेक महिंद्रा, हिंदुस्तान यूनिलीवर और बजाज फाइनेंस लाभ कमाने वालों में शामिल थे।

रुपए में 12 पैसे की गिरावट

डॉलर के मुकाबले रुपया सोमवार को 12 पैसे टूटकर 90.90 पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान एक समय यह 91 के नीचे पहुंच गया था। वैश्विक व्यापार अनिश्चितताओं को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच विदेशी मुद्रा निकासी में तेजी से घरेलू मुद्रा दबाव में रही। एक महीने में यह दूसरा मौका है, जब रुपया 91 के नीचे पहुंच गया।

सोने और चांदी ने नया रिकॉर्ड बनाया

देश की राजधानी दिल्ली में चांदी की कीमतों में 10,000 रुपये की बढ़ोतरी हुई है और यह तीन लाख रुपये प्रति किलोग्राम के रिकॉर्ड स्तर को पार कर गई। बाजार विशेषज्ञों के अनुसार, घरेलू और वैश्विक बाजारों में मजबूत मांग के चलते सोमवार को यह तेजी दिखी। सोमवार को सफेद धातु का भाव 3,02,600 रुपये प्रति किलोग्राम रहा, जबकि पिछले दिन यह 2,92,600 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव पर बंद हुआ था।

स्थानीय बाजार में सोने की कीमतों में भी जोरदार उछाल दिखा और इसने नया रिकॉर्ड बनाया। पीले धातु की कीमत में 1,900 रुपये की वृद्धि हुई और यह 1,48,100 रुपये प्रति 10 ग्राम (सभी करों सहित) पर पहुंच गया। शुक्रवार को यह 1,46,200 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था।