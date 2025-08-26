Business News Update : ग्लोबल रेटिंग एजेंसी ने भारत पर जताया विश्वास

अमेरिकी टैरिफ के प्रभाव को फिर बताया अल्पकालिक, बीबीबी रखी भारत की क्रेडिट रेटिंग

Business News Update  (आज समाज), बिजनेस डेस्क : एक तरफ जहां आज सुबह करीब साढ़ 9 बजे अमेरिका द्वारा उच्च टैरिफ दरें भारत पर लागू हो जाएंगी। वहीं एक तरफ जहां भारत इन दरों का मुकाबला करने के लिए पूरी तरह से तैयारी कर चुका है वहीं ग्लोबल रेटिंग एजेंसी फिंच ने भारत की क्रेडिट क्षमता पर विश्वास जताते हुए इसकी के्रडिट रेटिंग को बीबीबी पर रखा है। इसके साथ ही यह भी कहा है कि अमेरिकी टैरिफ का भारतीय अर्थव्यवस्था और इसकी विकास दर पर अल्पकालिक असर होगा।

भारत के मजबूत आर्थिक विकास ने किया स्पोर्ट

रिपोर्ट के मुताबिक इसे आखिर में कम भी किया जा सकता है। फिच ने भारत की क्रेडिट रेटिंग को बीबीबी पर बरकरार रखा है। भारत के मजबूत आर्थिक विकास और स्टेबल इकोनॉमी ने इस रेटिंग को सपोर्ट किया है। रेटिंग एजेंसी ने वित्तीय वर्ष 2026 में भारत की विकास दर 6.5% रहने का अनुमान लगाया है, जो वित्तीय वर्ष 25 के जैसा है।

फिंच ने इसलिए दी यह रेटिंग

आपको बता दें कि फिंच की यह रेटिंग (बीबीबी) कोई बहुत ज्यादा संतोषजनक नहीं है। दरअसल यह फिंच की सबसे निचली इन्वेस्टमेंट ग्रेड रेटिंग है। इसका मतलब है कि कर्ज चुकाने की क्षमता ठीक है, लेकिन आर्थिक दिक्कतों में थोड़ा जोखिम हो सकता है। निवेश सुरक्षित, पर सीमित भरोसा। रेटिंग एजेंसी ने कहा है कि अमेरिका को होने वाले निर्यात का भारत की जीडीपी में केवल 2% हिस्सा है, इसलिए इन टैरिफ का सीधा प्रभाव मामूली होगा। हालांकि, टैरिफ को लेकर अनिश्चितता का निवेश पर नकारात्मक असर पड़ेगा। फिच का मानना है कि ट्रंप की 27 अगस्त तक भारत पर 50% का टैरिफ लगाने की योजना है, लेकिन आखिर में इसे कम कर दिया जाएगा।

टैरिफ के नए नोटिफिकेशन से सहमा शेयर बाजार

पिछले लगभग 8 दिन से भारतीय शेयर बाजार में हरियाली छाई हुई थी। यह लगातार बढ़त में काम कर रहा था। इसके चलते निवेशकों के चेहरे खिले हुए थे और दलाल स्ट्रीट गुलजार थी। लेकिन अमेरिकी टैरिफ के नए नोटिफिकेशन से मानो शेयर बाजार नींद से जागा हो और वह भी घबराहट के साथ। इसी के चलते हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन मंगलवार, 26 अगस्त को शेयर बाजार में गिरावट रही। सेंसेक्स 849 अंक (1.04%) गिरकर 80,787 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 256 अंक (1.02%) की गिरावट रही।

