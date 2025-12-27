Rajnath Singh: समान अवसर मिलने पर पुरुषों के बराबर या उनसे बेहतर प्रदर्शन करती हैं महिलाएं: राजनाथ सिंह

गुजरात के वलसाड जिले में श्रीमद राजचंद्र सर्वमंगल महिला उत्कृष्टता केंद्र का रक्षा मंत्री ने किया उद्घाटन

Rajnath Singh, (आज समाज), वलसाड: महिलाओं ने साबित किया है कि समान अवसर मिलने पर वे पुरुषों जितना अच्छा या उससे बेहतर प्रदर्शन कर सकती हैं। यह कहना है देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का। राजनाथ सिंह शनिवार को गुजरात के वलसाड जिले में श्रीमद राजचंद्र सर्वमंगल महिला उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन करने के उपरांत उपस्थित लोगों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि यह महिलाओं को कौशल विकास और आत्मनिर्भर बनने में मदद करेगा। राजनाथ सिंह ने कहा कि जैन संत श्रीमद राजचंद्र की विरासत सदियों तक लोगों का मार्गदर्शन करती रहेगी।

महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने में मदद करेगा केंद्र

केंद्र का निर्माण 11 एकड़ में हुआ है और यह महिलाओं को कौशल विकास और आजीविका में मदद करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2022 में इसका शिलान्यास डिजिटल माध्यम से किया था। राजनाथ सिंह ने कहा कि कि यह केंद्र महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने और आध्यात्मिक चिंतन का समय देने में मदद करेगा।

ग्रामीण महिलाएं ही करेंगी उत्कृष्टता केंद्र का संचालन

उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि सेवा की एला भट्ट और श्री महिला गृह उद्योग की संस्थापक जसवंतीबेन पोपट ने समान अवसर मिलने पर पुरुषों की तरह या उनसे बेहतर प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि ग्रामीण महिलाएं ही पूरी तरह इस उत्कृष्टता केंद्र का संचालन करेंगी।

महिला उद्यमिता को मजबूत करेगा केंद्र

यह महिला उद्यमिता को मजबूत करेगा। यह महिला सशक्तिकरण और महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास का उत्तम उदाहरण पेश करेगा। उन्होंने कहा कि यह परिसर महिलाओं के आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण को बढ़ावा दे रहा है। यहां के उत्पाद जब वैश्विक बाजार में जाएंगे, तो यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत अभियान को प्रोत्साहित करेगा।

