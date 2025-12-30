इज्जत दो, इज्जत मिलेगी…’ Farhana Bhatt ने पपाराजी को सुनाई खरी-खरी

Farhana Bhatt: ‘बिग बॉस 19’ की फर्स्ट रनर-अप फरहाना भट्ट रियलिटी शो का सफर खत्म होने के बाद से लगातार सुर्खियों में हैं। चाहे वह सोशल मीडिया पर उनकी बढ़ती मौजूदगी हो या पैपराज़ी के साथ उनकी बेबाक बातचीत, एक्ट्रेस हमेशा ध्यान खींचती हैं। हाल ही में, वह एक बार फिर चर्चा में आ गईं जब एक पैपराज़ी मेंबर से भिड़ने का उनका एक वीडियो ऑनलाइन वायरल हो गया।

क्या हुआ?

ऑनलाइन वायरल हो रहे एक वीडियो में, फरहाना भट्ट एक स्टाइलिश ब्लैक सैटिन ड्रेस में एक इवेंट से बाहर निकलते हुए दिखीं। जैसे ही पैपराज़ी ने उनकी तस्वीरें क्लिक करना शुरू किया, फरहाना अचानक एक फोटोग्राफर की ओर मुड़ीं और उससे भिड़ गईं। उन्होंने कहा: “तुम अभी कुछ कह रहे थे… क्या तुम कह रहे थे कि मैंने शराब पी है? तुम कुछ ऐसा ही कह रहे थे, है ना?”

फरहाना ने दिया कड़ा संदेश

फरहाना यहीं नहीं रुकीं। उन्होंने मजबूती से कहा: “प्लीज़ मेरे सामने दोबारा ऐसा मत करना। मैं आप लोगों से प्यार करती हूँ, मैं आपके साथ मज़ाक करती हूँ, लेकिन अगर आप इज़्ज़त देंगे, तो आपको इज़्ज़त मिलेगी।”

हालात को संभालने के बाद, उन्होंने मज़ाकिया अंदाज़ में फोटोग्राफर्स से पूछा कि क्या उन्हें और पोज़ चाहिए या बातचीत करनी है — जिससे उनकी समझदारी, शालीनता और आत्मविश्वास दिखा।

फैंस सपोर्ट में आए

वीडियो वायरल होने के तुरंत बाद, फैंस ने फरहाना का सपोर्ट करना शुरू कर दिया। कई लोगों ने स्टैंड लेने और फालतू कमेंट्स का जवाब देने के लिए उनकी तारीफ की। कुछ नेटिज़न्स ने उनके बारे में की गई “शराब पीने” वाली टिप्पणी पर निराशा जताई, कहा कि ऐसे कमेंट्स मज़ाक में भी कहे जाएं तो भी हद पार कर देते हैं।

फोटोग्राफर ने सफाई देने की कोशिश की

एक फोटोग्राफर ने तुरंत सफाई देने की कोशिश की, कहा कि यह मज़ाक में कहा गया था, कोई गंभीर कमेंट नहीं था। फरहाना ने जवाब दिया: “कुछ बातें मज़ाक में भी अच्छी नहीं लगतीं।” एक और फोटोग्राफर ने दावा किया कि उसने तो यह कहा ही नहीं था और दोष दूसरे पर डालने की कोशिश की। फरहाना शांति से मुस्कुराईं और कहा कि उन्हें पता है कि क्या हुआ था — और फिर अपनी कार में बैठकर चली गईं।

फरहाना कश्मीर जा रही हैं

बातचीत के दौरान, फरहाना ने हल्के-फुल्के अंदाज़ में यह भी बताया कि वह जल्द ही कश्मीर जा रही हैं। उन्होंने एक फोटोग्राफर से बातचीत भी की, यह सोचकर कि वह कश्मीर से है, लेकिन उसने बताया कि वह उत्तर प्रदेश से है। फरहाना ने अलविदा कहने से पहले गर्मजोशी से बातचीत जारी रखी।