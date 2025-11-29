Gita Mahotsav : पटवार भवन रंगशाला में यज्ञ के साथ जिला स्तरीय गीता महोत्सव का हुआ आगाज

श्रीमद्भगवद्गीता के अमर संदेश आध्यात्मिक उन्नति के मार्गदर्शक के साथ-साथ सिखाते हैं जीवन जीने की कला: तेजेंद्र ढुल

JInd News ,आज समाज, जींद। भाजपा के जिला प्रधान तेजेंद्र ढुल ने कहा कि श्रीमद्भगवद्गीता के अमर संदेश जो न केवल हमारी आध्यात्मिक उन्नति का मार्गदर्शन करते हैं बल्कि जीवन जीने की कला भी सिखाते हैं। आज हम गीता जयंती का पावन उत्सव मना रहे हैं, लिहाजा आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण व गौरवमयी है। भाजपा जिलाध्यक्ष तेजेंद्र ढुल शनिवार को रंगशाला में आयोजित किए जा रहे तीन दिवसीय गीता महोत्सव का शुभारंभ करने के दौरान उपस्थिति लोगों को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर मुख्यअतिथि द्वारा गीता मंडप में यज्ञ में आहुति डाल कर गीता जयंती महोत्सव का विधिवत शुभारंभ किया गया।

गीता हमें कर्म, भक्ति और ज्ञान के महत्व को सिखाती है

उन्होंने कहा कि महाभारत के युद्ध क्षेत्र में भगवान श्रीकृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। यह उपदेश केवल अर्जुन के लिए नही बल्कि समस्त मानव जाति के लिए है। गीता हमें कर्म, भक्ति और ज्ञान के महत्व को सिखाती है। इसमें 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं, जिनमें जीवन के हर पहलू का समाधान छिपा है। भगवान श्रीकृष्ण ने अर्जुन को बताया कि कर्तव्यपालन सबसे बड़ा धर्म है। उन्होंने कहा किआज के युग में गीता के सिद्धांत और भी प्रासंगिक हो गए हैं। जब हर तरफ तनाव, असमंजस और अराजकता है। गीता का ज्ञान हमें सही दिशा दिखा सकता है।

यह न केवल आध्यात्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है बल्कि हमारे व्यक्तिगत, सामाजिकए और व्यावसायिक जीवन में भी मददगार है। उन्होंने सभी लोगों से आह्वान करते हुए कहा कि गीता केवल एक ग्रंथ नही बल्कि जीवन जीने का आधार है। इस दौरान महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा बनाए गए सैल्फी प्वायंट पर मुख्यअतिथि ने सेल्फी भी ली।

मुख्य अतिथि द्वारा किया गया प्रदर्शनी का अवलोकन

गीता महोत्सव में समारोह स्थल पर विभिन्न विभागों की योजनाओं को दर्शाते स्टॉल लगाए गए हैं। जिसका मुख्य अतिथि द्वारा अवलोकन किया गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि इन स्टॉलों के माध्यम से सरकार द्वारा संचालित जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी लेकर पात्र व्यक्ति इसका लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा जिला प्रशासन के सहयोग से गुरुकुल विद्यापीठ पांडु पिंडारा द्वारा गीता मंडप भी स्थापित किया गया है। यहां गुरुकुल के विद्यार्थियों द्वारा तीनों दिन यज्ञ का आयोजन किया जाएगा।

स्टाल के माध्यम से लोगों ने की जानकारी प्राप्त

जिला स्तरीय गीता जयंती महोत्सव समारोह में प्रदर्शनी स्थल पर सूचना, जनसंपर्क एवं भाषा विभाग द्वारा सरकार की योजनाओं के साथ-साथ विभागीय प्रचार अमले द्वारा सरकारी योजनाओं की जानकारी लोगों को मुहैया करवाई जा रही हैए इसके अलावा महिला एवं बाल विकास विभाग के स्टाल पर लगाए गए पोषण आहार से सम्बन्धित व्यंजन व विभाग से संबंधित महत्वाकांक्षी योजना की जानकारी दी जा रही।

भाजपा जिलाध्यक्ष तेजेंद्र ढुल ने कहा कि सरकार द्वारा शिक्षा व स्वास्थ्य की सुविधाएं आमजन के लिए उपलब्ध करवाने का जो लक्ष्य लिया है, उसके अन्तर्गत विभागों द्वारा चलाई जा रही इन सुविधाओं का ज्यादा से ज्यादा नागरिक लाभ उठाएं।

प्रदर्शनी स्थल के सांस्कृतिक मंच पर दिनभर रही प्रस्तुतियां

प्रदर्शनी स्थल पर हयिाणावी वाद्य यंत्रों से सुसज्जित डॉ. चैन सिंह चंचल व अन्य पार्टियों ने दर्शकों को अपनी ओर आकर्षित किया। नगाड़ा पार्टी ने कार्यक्रम स्थल पर मुख्यअतिथि सहित अन्य लोगों का स्वागत करते हुए अपनी बेहतर प्रस्तुति दी। आमजन इन पार्टियों के साथ सेल्फी लेते हुए दिखे और उन्होंने भी उनके साथ नृत्य करते हुए अपनी खुशी जाहिर की। वहां पर उपस्थित स्कूली बच्चे भी नगाड़ा पार्टी की प्रस्तुति को देखकर काफी रोमांचित हुए।

रंगशाला में हुए आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम

सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान वृंदावन से आए प्रसिद्ध कलाकार, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग की भजन मंडली द्वारा गीता का सार पर आधारित सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गई। कार्यक्रम के दौरान रेनबो लिटल स्कूल की पांच वर्षीय छोटी सी छात्रा लवन्या गोयत ने मैंने कर दिया ऊंचा नाम मेरे हरियाणे का नामक गीत पर भव्य डांस कर सबको मंत्रमुग्ध कर दिया।

शिक्षा विभाग द्वारा भी विभिन्न स्कूलों से विद्यार्थियों ने एक से बढ़कर एक प्रस्तुति देकर उपस्थित दर्शकों का मन मोह लिया। समारोह में जींद के एसडीएम सत्यवान सिंह मान व डीआईपीआरओ कृष्ण कुमार नेे मुख्य अतिथि को स्मृति चिन्ह व शाल भेंट कर उनका अभिनंदन किया। कार्यक्रम में मंच संचालन की बेहतरीन भूमिका रंगकर्मी रमेश भनवाला ने निभाई।

यह रहे मौजूद

इस मौके पर राजेश स्वरूप शास्त्री, बीईओ राजेश कुमार, सीडीपीओ संतोष, कांता देवी, सीमा मलिक, जोगेंद्र गिल, अमित भारतीय, आशीष कुमार तथा विभिन्न विभागों के अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे।

यह भी पढे : Awarness Camp : आपकी पूंजी, आपका अधिकार जिलास्तरीय जागरूकता कैंप का आयोजन