Rewari News: रेवाड़ी में होटल के कमरे में राजस्थान की युवती ने लगाया फंदा

झुंझुनूं की रहने वाली निकिता, बीएससी फाइल ईयर में रही थी पढ़

Rewari News, (आज समाज), रेवाड़ी: हरियाणा के रेवाड़ी में एक युवती द्वारा फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त करने का मामला प्रकाश में आया है। युवती राजस्थान के झुंझुनूं की रहने वाली थी। उसने सोमवार को होटल में कमरा लिया था। मंगलवार सुबह 11 बजे निकिता का चेक आउट करने का टाइम था, लेकिन वह नीचे नहीं आई। स्टाफ ने चेक किया तो युवती का शव फंदे पर लटका था। घटना की सूचना पुलिस को दी गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। युवती के परिजनों को सूचित कर दिया गया है। उनके आने पर पोस्टमार्टम की कार्रवाई शुरू की जाएगी। पुलिस को कमरे से एक सुसाइड नोट भी मिला है, जिसमें नौकरी न मिलने की बात लिखी गई है।

सोमवार को होटल आई थी निकिता

होटल स्टाफ के मुताबिक, निकिता ने सोमवार (3 नवंबर) दोपहर करीब 3 बजे होटल आई थी। उसने यहां कमरा लिया। वह कमरे में अकेली ठहरी हुई थी। मंगलवार सुबह 11 बजे निकिता का चेक आउट करने का टाइम था, लेकिन वह नीचे नहीं आई।

स्टाफ ने फोन किया लेकिन नितिका ने रिसीव नहीं किया

स्टाफ ने आगे बताया कि इंतजार करने के बाद रिसेप्शन से नितिका के कमरे में कॉल की गई, लेकिन उसने फोन रिसीव नहीं किया। स्टाफ को शक हुआ तो उन्होंने तुरंत डायल 112 पर कॉल की। इसके बाद पुलिस की टीमें मौके पर पहुंच गईं।

पुलिस ने परिजनों को किया सूचित

पुलिस ने कमरे का दरवाजा खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। इसके बाद पुलिस ने दरवाजा तोड़ दिया। अंदर नितिका ने कुर्सी पर चढ़कर पंखे से फांसी लगाई हुई थी। नितिका से सफेद रंग की शर्ट और काले रंग की पेंट पहनी थी। इसके बाद उसके परिवार को सूचना दी गई।

सुसाइड नोट में लिखा- मम्मी-पापा मुझे माफ कर देना

पुलिस को कमरे से एक सुसाइड नोट भी मिला है, जिसमें उसने मम्मी-पापा मुझे माफ कर देना लिखा हुआ है। मैं भविष्य के बारे में कोई निर्णय नहीं ले पा रही। आगे क्या करूं मेरी नौकरी लगेगी या नहीं। मेरी दिमागी हालत ठीक नहीं है। मैं काफी दिनों से सोच रही थी। इसके लिए मैंने रेवाड़ी का होटल चुना है। निकिता बीएसई फाइनल ईयर की स्टूडेंट थी। फिलहाल वह दिल्ली में किराए पर रह रही थी। पुलिस होटल स्टाफ से भी पूछताछ कर रही है।

