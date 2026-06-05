Giorgia Andriani Bikini Photos: अरबाज खान की Ex का हॉट अवतार, पूल में बिकिनी पहनकर दिखाया ग्लैमरस अंदाज

Giorgia Andriani Bikini Photos: मॉडल और एक्ट्रेस जॉर्जिया एंड्रियानी, जो अरबाज़ खान के साथ अपने पिछले रिश्ते के लिए जानी जाती हैं, ने एक बार फिर मालदीव से अपनी छुट्टियों की शानदार तस्वीरों से सबका ध्यान खींचा है।

इंस्टाग्राम पर जॉर्जिया ने अपनी ट्रॉपिकल छुट्टियों की कई दिलकश तस्वीरें शेयर कीं, जिनमें वह एक स्टाइलिश बिकिनी में पूल के किनारे आराम करते हुए नज़र आ रही हैं। पूल के पास आत्मविश्वास से पोज़ देते हुए एक्ट्रेस बेहद खूबसूरत लग रही थीं, और उन्होंने सहजता से अपने ग्लैमरस अंदाज़ को दिखाया।

अपने लहराते बालों, दमकती त्वचा और दिलकश हाव-भाव से जॉर्जिया ने फैंस को मंत्रमुग्ध कर दिया। मालदीव का खूबसूरत बैकग्राउंड उनकी इन हॉट तस्वीरों में और भी चार चांद लगा रहा था, जिससे ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर तुरंत वायरल हो गईं।

तस्वीरें शेयर करते हुए जॉर्जिया ने पोस्ट में कैप्शन दिया, “मालदीव अनपोस्टेड – पार्ट 1।” तस्वीरें ऑनलाइन आते ही, फैंस ने कमेंट सेक्शन में तारीफों की झड़ी लगा दी।

जहां कई लोगों ने उन्हें “खूबसूरत,” “शानदार,” और “सुंदर” कहा, वहीं दूसरों ने उनके आत्मविश्वास और बेहतरीन फैशन सेंस की तारीफ की।

यह पहली बार नहीं है जब जॉर्जिया अपने बोल्ड और स्टाइलिश फोटोशूट की वजह से सुर्खियों में आई हैं। एक्ट्रेस अक्सर अपनी ग्लैमरस लाइफस्टाइल की झलकियां शेयर करती रहती हैं,

जिससे उन्हें दुनिया भर के फैंस से तारीफ मिलती है। हालांकि, उनके बोल्ड लुक्स की वजह से उन्हें कभी-कभी ऑनलाइन ट्रोलर्स की आलोचना का भी सामना करना पड़ा है।

निजी ज़िंदगी की बात करें तो, जॉर्जिया एंड्रियानी लगभग चार साल तक अरबाज़ खान के साथ रिश्ते में थीं, जिसके बाद 2023 में दोनों अलग हो गए।

एक पिछले इंटरव्यू में, उन्होंने ब्रेकअप के बाद अपने सामने आई भावनात्मक चुनौतियों के बारे में खुलकर बात की। उन्होंने माना कि आगे बढ़ना आसान नहीं था और उन्हें लंबे समय तक खालीपन का एहसास होता रहा।