Shubhman Gill : गुरुवार से रणजी मैच में उतरेंगे शुभमन गिल

सौराष्टÑ के खिलाफ पंजाब की तरफ से खेलते दिखाई देंगे गिल

Shubhman Gill (आज समाज), खेल डेस्क : भारत के टेस्ट और वनडे कप्तान शुभमन गिल अपनी सर्वश्रेष्ठ फार्म हासिल करने के लिए रणजी मैच में खेलते दिखाई देंगे। ज्ञात रहे कि भारतीय कप्तान ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पिछले दिनों खत्म हुई सीरीज में दो अर्द्धशतकीय पारियां तो जरूर खेलीं थी लेकिन उनकी बल्लेबाजी में वह विश्वास नजर नहीं आया था जिसके लिए वे जाने जाते हैं।

इसके साथ ही टीम ने उनकी कप्तानी में लगातार दो वनडे सीरीज में हार का सामना किया है जिसके लिए भी उनकी आलोचना हो रही है। यही कारण है कि शुभमन गिल ने न्यूजीलैंड के खिलाफ रविवार को समाप्त हुई वनडे सीरीज के बाद विश्राम नहीं करने का फैसला किया है। वह पंजाब की तरफ से सौराष्ट्र के खिलाफ गुरुवार से राजकोट में होने वाले रणजी ट्रॉफी मैच में खेलेंगे। विजय हजारे ट्रॉफी के समाप्त होने के बाद अब रणजी ट्रॉफी का अगला चरण शुरू हो रहा है।

टी-20 सीरीज का हिस्सा नहीं हैं गिल

ज्ञात रहे कि टी-20 मैचों में आशानुरूप प्रदर्शन न कर पाने के चलते शुभमन गिल आगामी भारत-न्यूजीलैंड सीरीज से बाहर हैं। इसलिए टी-20 विश्व कप शुरू होने से पहले वह मैदान से दूर नहीं रहना चाहते और रणजी मैच खेलकर अपनी लय बनाई रखना चाहेंगे। इस 26 वर्षीय खिलाड़ी का लक्ष्य पंजाब को रणजी ट्रॉफी के नॉकआउट में पहुंचाना होगा। पंजाब टीम के एक करीबी सूत्र ने कहा, शुभमन ने वनडे सीरीज के बाद विश्राम नहीं करने का फैसला किया है। उन्हें इंदौर से राजकोट पहुंचने में आठ घंटे का समय लगा क्योंकि वहां से कोई सीधी उड़ान उपलब्ध नहीं है।

अंक तालिका में 6वें स्थान पर है पंजाब

पंजाब फिलहाल ग्रुप बी में पांच मैचों में 11 अंकों के साथ छठे स्थान पर है। उसे अगले दौर में जगह बनाने के लिए अपने बाकी बचे तीनों मैच में जीत हासिल करनी होगी। गिल की वापसी से उसकी बल्लेबाजी को मजबूती मिली है। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ कोलकाता में पहले टेस्ट में चोटिल होने के बाद गिल पहली बार लाल गेंद का क्रिकेट खेलेंगे।