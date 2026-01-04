Ind vs NZ ODI Series : एक दिवसीय सीरीज के लिए गिल, अय्यर की टीम में वापसी

Harpreet Singh
Ind vs NZ ODI Series : एक दिवसीय सीरीज के लिए गिल, अय्यर की टीम में वापसी

न्यूजीलैंड के खिलाफ 11 जनवरी से शुरू होगी तीन मैचों की एक दिवसीय सीरीज

Ind vs NZ ODI Series (आज समाज), खेल डेस्क : न्यूजीलैंड के खिलाफ घरेलू मैदानों पर 11 जनवरी से शुरू हो रही तीन एक दिवसीय मैचों की सीरीज के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी गई है। दोनों टीमों के बीच पहला मैच 11 जनवरी को वडोदरा में खेला जाएगा। आगामी सीरीज के लिए शनिवार को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने टीम इंडिया का एलान कर दिया। शुभमन गिल टीम का नेतृत्व करेंगे जबकि श्रेयस अय्यर टीम के उपकप्तान होंगे। हालांकि, अय्यर बीसीसीआई के सेंटर आॅफ एक्सिलेंस से फिटनेस सर्टिफिकेट हासिल करने के बाद खेलते नजर आएंगे।

ज्ञात रहे कि अगले माह भारत में ही टी-20 विश्व कप खेला जाएगा। भारत मौजूदा टी-20 विश्व चैंपियन है। इसलिए न्यूजीलैंड का यह दौरा भारतीय टीम के लिए विश्व कप की तैयारी के लिए अहम होगा। हालांकि टी-20 प्रारूप के लिए अलग से कई खिलाड़ी हैं जो वनडे नहीं खेलते लेकिन शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर, हार्दिक पांड्या ऐसे प्रमुख खिलाड़ी हैं जो दोनों प्रारूप में ही टीम का नेतृत्व करते हैं इसलिए वनडे सीरीज इन खिलाड़ियों के लिए तैयारी का अच्छा मौका है।

विराट-रोहित से खास उम्मीद

टीम इंडिया के साथ-साथ दुनिया भर के क्रिकेट फैंस को विराट कोहली और रोहित शर्मा से विशेष रूस से उम्मीद होगी। जब से इन दोनों ने क्रिकेट के अन्य प्रारूप से सन्यास लिया है दोनों के खेल में जबरदस्त उछाल आया है। पिछली दो सीरीज में इन दोनों खिलाड़ियों का बल्ला खूब बोला है। इस सीरीज में भी इन दोनों का प्रदर्शन टीम को मजबूती प्रदान करने के लिए जरूरी है।

इस तरह है टीम इंडिया

शुभमन गिल (कप्तान), श्रेयस अय्यर (उपकप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल (विकेट कीपर) हार्दिक पांड्या, वाशिंगटन सुंदर, रविंद्र जडेजा, महोम्मद सिराज, हर्षित राणा, प्रसिद्ध कृष्णा, कुलदीप यादव, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), नीतीश कुमार रेड्डी, अर्शदीप सिंह, यशस्वी जयसवाल।