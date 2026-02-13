Ghooskhor Pandat Case: सुप्रीम कोर्ट का बड़ा एक्शन,‘घूसखोर पंडित’ की रिलीज पर ब्रेक, मेकर्स को फटकार

Ghooskhor Pandat Case: बॉलीवुड एक्टर मनोज बाजपेयी एक बार फिर विवादों में आ गए हैं, इस बार उनकी आने वाली फिल्म घूसखोर पंडित को लेकर। यह मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है, और मामला अब सड़कों पर विरोध प्रदर्शन तक सीमित नहीं है। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म के मेकर्स और नेटफ्लिक्स को कड़ी फटकार लगाते हुए साफ कर दिया कि सिनेमा या कंटेंट के नाम पर किसी भी समुदाय या सामाजिक समूह का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

SC ने ‘घूसखोर पंडित’ की रिलीज पर रोक लगाई

यह विवाद 3 फरवरी को फिल्म का टीजर रिलीज होने के बाद शुरू हुआ। फिल्म में मनोज बाजपेयी ‘पंडित’ अजय दीक्षित नाम के एक भ्रष्ट पुलिस ऑफिसर का रोल कर रहे हैं। टाइटल में ‘पंडित’ के साथ ‘घूसखोर’ (रिश्वत लेने वाला) शब्द के इस्तेमाल पर ब्राह्मण संगठनों ने कड़ी प्रतिक्रिया दी, जिन्होंने इसे आपत्तिजनक और बदनाम करने वाला बताया। उनका कहना था कि टाइटल पूरे समुदाय को गलत तरीके से दिखाता है और धार्मिक और सामाजिक भावनाओं को ठेस पहुँचाता है।

फिल्म के खिलाफ कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन हुए, और जल्द ही टाइटल मेकर्स के लिए एक बड़ा सिरदर्द बन गया। फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज (FWICE) ने भी कथित तौर पर टीम को कड़ी चेतावनी दी है।

टाइटल बदलने के बाद ही फिल्म रिलीज होगी

उत्तर प्रदेश के कई जिलों में प्रदर्शन हुए। लखनऊ के हजरतगंज पुलिस स्टेशन में मेकर्स के खिलाफ FIR दर्ज की गई, जबकि प्रयागराज में परशुराम सेना के सदस्यों ने अपना गुस्सा जाहिर करने के लिए एक पुतला जलाया। विश्व हिंदू परिषद (VHP) ने भी टाइटल को ब्राह्मण समुदाय पर सीधा हमला बताया।

मेकर्स पर सुप्रीम कोर्ट की कड़ी टिप्पणी

सुनवाई के दौरान, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विवादित टाइटल अक्सर सिर्फ सस्ती पब्लिसिटी और ध्यान खींचने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। जजों ने मेकर्स से सवाल किया, क्या फिल्म का नाम बदले बिना कहानी नहीं बताई जा सकती। कोर्ट ने साफ किया कि बोलने की आज़ादी किसी को भी धार्मिक या सामाजिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का हक नहीं देती।

विवाद राजनीतिक गलियारों तक पहुंचा

इस मुद्दे ने अब राजनीतिक मोड़ भी ले लिया है। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने भी इस मामले पर ट्वीट किया और फिल्म के टाइटल को जातिवादी बताया। इस बीच, फिल्म के डायरेक्टर नीरज पांडे ने प्रोजेक्ट का बचाव करते हुए कहा कि कहानी किसी खास समुदाय के खिलाफ नहीं है, बल्कि एक खराब सिस्टम और इंसानी कमजोरियों पर फोकस करती है। हालांकि, कोर्ट के रुख और बढ़ते सामाजिक दबाव को देखते हुए, फिल्म की रिलीज पर अब शक के बादल मंडरा रहे हैं।