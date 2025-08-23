Ghaziabad News: नोरा जैसी दिखने की जिद में पति बना हैवान, घंटों वर्कआउट, भूखा रखकर दिया पत्नी को खौफनाक टॉर्चर

Ghaziabad News, आज समाज), नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से क्रूरता का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। एक महिला ने आरोप लगाया है कि उसका पति, जो एक सरकारी शारीरिक शिक्षा शिक्षक है, उसे रोज़ाना तीन घंटे तक ज़बरदस्त कसरत करने के लिए मजबूर करता था। सिर्फ़ इसलिए कि वह बॉलीवुड अभिनेत्री नोरा फतेही जैसी दिख सके।

कई दिनों तक रहती थी भूखी

महिला पुलिस थाने में दर्ज शिकायत के अनुसार, अगर वह कसरत पूरी नहीं करती थी, तो पति उसे खाना नहीं देता था, जिससे वह कई दिनों तक भूखी रहती थी। पीड़िता ने कहा कि उसका पति उसे अक्सर ताना मारता था और कहता था कि वह “किसी हीरोइन जैसी पत्नी से शादी कर सकता था” और उसकी ज़िंदगी इसलिए बर्बाद हो गई क्योंकि वह नोरा जैसी नहीं दिखती थी।

शादी में खर्च हुए इतने लाख

इस जोड़े की शादी मार्च 2025 में एक भव्य समारोह में हुई, जहाँ उनके परिवार ने सोने के गहने, ₹24 लाख की महिंद्रा स्कॉर्पियो, ₹10 लाख नकद और अन्य कीमती सामान सहित महंगे उपहार दिए। कुल मिलाकर लगभग ₹76 लाख खर्च हुए। फिर भी, ससुराल वालों ने कथित तौर पर ज़मीन, नकदी और विलासिता की वस्तुओं के रूप में और दहेज की माँग की।

जब उसने इनकार किया, तो उसे प्रताड़ित किया गया। महिला ने अपने पति पर दूसरी महिलाओं के अश्लील वीडियो देखने और विरोध करने पर उसके साथ मारपीट करने का भी आरोप लगाया। गर्भावस्था के दौरान, उसे जानबूझकर ऐसा खाना दिया जाता था जिससे उसकी सेहत को नुकसान पहुँचता था,

सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग

जिससे अंततः गर्भपात हो गया। डॉक्टरों ने पुष्टि की कि अत्यधिक तनाव, लगातार यातना और अस्वास्थ्यकर आहार के कारण गर्भपात हुआ। इस कठिन समय में भी, ससुराल वालों ने कोई सहयोग नहीं दिया। सदमे में आकर, महिला अपने मायके लौट आई, लेकिन कथित तौर पर उत्पीड़न जारी रहा। अब, पीड़िता ने न्याय पाने के लिए सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है। पुलिस अधिकारियों ने पुष्टि की है कि जाँच चल रही है और सबूतों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।