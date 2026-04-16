Ghaziabad Breaking: कनवानी गांव में 500 से अधिक झुग्गियों में भीषण आग

Ghaziabad Breaking, (आज समाज), गाजियाबाद ( उत्तर प्रदेश): देश की राजधानी दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले के कनवानी गांव में 500 से अधिक झुग्गियों में भीषण आग लग गई है। कनवानी विलेज इंदिरापुरम थाने के तहत आता है। पुलिस सूत्रों के अनुसार आज लगभग 12 बजे गांव की झुग्गियों में अचानक आग लगी और देखते ही देखते सैकड़ों झुग्गियां खाक हो गईं। आग इतनी भीषण थी कि पास जाना खतरे से खाली नहीं थी। घटना के बाद से इलाके में अफरातफरी मच गई।

एक के बाद एक रसोई गैस के सिलेंडर फ़टे

पुलिस सूत्रों ने बताया कि आग लगने के बाद झुग्गियों में एक के बाद एक रसोई गैस के सिलेंडर फटने लगे और विस्फोटों के कारण पूरा क्षेत्र दहल गया। लोग सहम गया। इसके बाद घटना की सूचना पुलिस व स्थानीय दमकल विभाग को दी गई। फिर पुलिस व दमकल विभाग की कई टीमें मौके पर पहुंचीं और आग पर काबू पाने का काम शुरू कर दिया।

आग बुझाने का काम जारी

बताया गया है कि आग बुझाने का काम जारी है। दमकल की दर्जनों गाड़ियां आग पर काबू पाने में लगी हैं। दमकल विभाग के कर्मियों के अनुसार आग को पूरी तरह कंट्रोल करने में कई घंटे लग सकते हैं। इसकी वजह आग का बड़े क्षेत्र में फैलाना है। घटना के सही कारणों का अब तक पता नहीं चल सका है। पुलिस ने विस्तृत जांच शुरू कर दी है।

भारी नुकसान का आकलन किया जाएगा

पुलिस और दमकल की टीमें आग पर काबू पाने के लिए लगातार पानी की बौछार कर रही हैं। इलाके के लोग भी जान जोखिम में डालकर आग पर काबू पाने में दमकल कर्मचारियों की मदद कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि अग्निकांड से सैकड़ों परिवारों की झुग्गियां जलकर खाक हो गई हैं और वे बेघर हो गए हैं। लोगों के पास न रहने को जगह बची है न खाने-पीने के लिए कुछ बचा है। प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार भारी नुकसान का आकलन किया जाएगा।

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