Geyser Tips: ठंड में गीजर चलाने का सही तरीका! न ज्यादा बिल बढ़ेगा, न पानी की दिक्कत होगी

Geyser Tips: जैसे-जैसे सर्दियां धीरे-धीरे आती हैं, सुबह नहाना एक असली चुनौती बन जाता है। इस मौसम में, गीज़र एक बहुत ज़रूरी चीज़ बन जाता है। हालांकि, बहुत से लोग इस बात को लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि नहाने से कितनी देर पहले गीज़र चालू करना चाहिए।

इसे बहुत जल्दी चालू करने से न केवल बिजली का बिल बढ़ता है बल्कि गीज़र की लाइफ पर भी असर पड़ता है। आइए इसे समझते हैं और अलग-अलग तरह के गीज़र चालू करने का सही समय समझते हैं, ताकि आपको बिजली बर्बाद किए बिना गर्म पानी मिल सके।

कोई एक नियम सभी पर लागू नहीं होता

गीज़र चालू करने का सही समय पूरी तरह से उसकी कैपेसिटी (लीटर) और पावर रेटिंग (kW) पर निर्भर करता है। गीज़र जितना बड़ा होगा, पानी गर्म होने में उतना ही ज़्यादा समय लगेगा।

3 से 6-लीटर गीज़र

ये छोटे गीज़र ज़्यादातर किचन या वॉश बेसिन में इस्तेमाल होते हैं।

इस्तेमाल से 4–6 मिनट पहले इसे चालू करें

बहुत ज़्यादा ठंड में, यह 7–9 मिनट तक बढ़ सकता है

जल्दी गर्म करने और कम बिजली की खपत के लिए डिज़ाइन किया गया

10-लीटर गीज़र

छोटे परिवारों के लिए बढ़िया।

नहाने से 8–10 मिनट पहले चालू करें

बहुत ठंडे मौसम में: 12–14 मिनट

हाई-पावर मॉडल 6–8 मिनट में पानी गर्म कर सकते हैं

25-लीटर गीज़र

आमतौर पर मीडियम साइज़ के घरों में इस्तेमाल होता है।

इस्तेमाल से 15–18 मिनट पहले चालू करें

अगर सिर्फ़ 1–2 लोग नहा रहे हैं, तो आमतौर पर 9–11 मिनट का समय काफ़ी होता है

35-लीटर गीज़र

बड़े परिवारों के लिए सबसे अच्छा है।

20–25 मिनट पहले चालू करें

अगर यह 3kW का गीज़र है, तो गर्म पानी 17–19 मिनट में तैयार हो सकता है

स्मार्ट टिप

गीज़र को ज़रूरत से ज़्यादा देर तक चालू न रखें। इससे न केवल आपका बिजली का बिल बढ़ता है, बल्कि समय के साथ हीटर की क्षमता भी कम होती जाती है।