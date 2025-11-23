Chandigarh Breaking News : नशे के खिलाफ जंग में मिल रहा जन सहयोग : डॉ. बलजीत कौर

23 जिलों में 7.5 लाख लोगों ने की नशा विरोधी और जागरुकता अभियान में भागीदारी

Chandigarh Breaking News (आज समाज), चंडीगढ़ : पंजाब भवन, चंडीगढ़ में आयोजित बैठक के दौरान सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने कहा है कि नशों के खिलाफ पंजाब सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत तस्करी और नशा सप्लाई के मामलों पर सख़्त कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य, शिक्षा, पुलिस, जिला प्रशासन और लोक संपर्क सहित सभी विभाग एकजुट होकर काम करें — ताकि नशा-मुक्ति कार्य योजना का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित हो सके।

बैठक में बताया गया कि वर्ष 2024-25 में राज्य के 23 जिलों में 800 से अधिक जागरुकता कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें 7.5 लाख लोगों की भागीदारी पंजाब सरकार की कोशिशों पर जनता के भरोसे को दशार्ती है। यह अभियान राज्य के हर स्तर पर मजबूत जन-सहयोग से चल रहा है।

लोगों को नशे के चंगुल से बाहर निकाला जा रहा

डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि नशे से प्रभावित परिवारों की सामाजिक, आर्थिक और मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए पंजाब सरकार एक अलग समर्थन मॉडल लागू कर रही है। इसमें काउंसलिंग, रोजगार-आधारित प्रशिक्षण, पुनर्वास और सामाजिक पुनसंर्योजन जैसी सेवाओं को और मजबूत किया जा रहा है, ताकि प्रभावित व्यक्ति नई शुरूआत कर सके। बैठक के दौरान वर्ष 2025-26 के लिए नशा-मुक्ति योजना के तहत 49.96 करोड़ रुपए के स्टेट एक्शन प्लान को मंजूरी दी गई। इसके अंतर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल, तकनीकी शिक्षा और लोक संपर्क विभागों के माध्यम से जागरूकता, इलाज, डी-एडिक्शन सेवाओं और क्षमता निर्माण को और तेज किया जाएगा।

प्रशासन को दिए सक्रिय भूमिका निभाने के निर्देश

अंत में, मंत्री ने सभी जिला प्रशासन को निर्देश दिए कि नशा-मुक्त पंजाब हमारा साझा लक्ष्य है — सभी विभाग कार्य योजना को समयबद्ध और तत्परता से जमीन पर लागू करें। इस बैठक में सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव विकास प्रताप, निदेशक शेना अग्रवाल, नशा-विरोधी टास्क फोर्स के आईजी अक्शदीप सिंह औलख, जेल विभाग के आईजी आरके अरोड़ा आदि विशेष रूप से उपस्थित थे।

