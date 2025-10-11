General Provident Fund : सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी GPF ब्याज दरों में वृद्धि की हुई घोषणा

General Provident Fund(आज समाज) : सरकार ने अक्टूबर से दिसंबर 2025 की तिमाही के लिए सामान्य भविष्य निधि (GPF) और अन्य समान भविष्य निधि पर ब्याज दरों में भारी वृद्धि की घोषणा की है। GPF पर अब 7.1% की मज़बूत ब्याज दर मिलेगी, जो सार्वजनिक भविष्य निधि (PPF) की ब्याज दर के बिल्कुल बराबर है। यह निर्णय सरकारी कर्मचारियों को मज़बूत वित्तीय सुरक्षा प्रदान करता है।

GPF एक विशेष प्रकार की भविष्य निधि

सामान्य भविष्य निधि (GPF) एक विशेष प्रकार की भविष्य निधि है जो केवल भारत सरकार के कर्मचारियों के लिए उपलब्ध है। सरकार में कार्यरत कोई भी व्यक्ति अपने वेतन का एक निश्चित हिस्सा GPF में जमा कर सकता है।

जब कोई कर्मचारी सेवानिवृत्त होता है, तो उसे सेवानिवृत्ति के दौरान जमा की गई पूरी राशि और उस पर मिलने वाला ब्याज एकमुश्त मिलता है। यह निधि बुढ़ापे में सरकारी कर्मचारियों के लिए वित्तीय सुरक्षा का सबसे बड़ा स्रोत है।

7.1% तक ब्याज दर

वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग (DEA) ने स्पष्ट किया है कि सामान्य भविष्य निधि (GPF) और अन्य समान भविष्य निधि पर 7.1% की ब्याज दर 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर, 2025 तक की अवधि के लिए जारी रहेगी। सरकार ने इन ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है और इन्हें स्थिर रखा है।

सामान्य भविष्य निधि (GPF) पर ब्याज दरें सार्वजनिक भविष्य निधि (PPF) के समान ही हैं। इसका मतलब है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों को अपनी सेवानिवृत्ति बचत पर 7.1% का गारंटीकृत रिटर्न मिलता रहेगा, जो बाज़ार जोखिम से मुक्त है।

अन्य भविष्य निधियों पर भी लागू हुई दरे

यह 7.1% ब्याज दर न केवल सामान्य भविष्य निधि (GPF) पर लागू होती है, बल्कि कई अन्य भविष्य निधियों पर भी लागू होती है। इन निधियों में अंशदायी भविष्य निधि, अखिल भारतीय सेवा भविष्य निधि, राज्य रेलवे भविष्य निधि, भारतीय आयुध विभाग भविष्य निधि और कई अन्य सरकारी निधियाँ शामिल हैं।

तिमाही समीक्षा

वित्त मंत्रालय हर तिमाही में सामान्य भविष्य निधि (जीपीएफ) की ब्याज दर की समीक्षा करता है और नई तिमाही के लिए ब्याज दर की घोषणा करता है। 7.1% की स्थिर दर, कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति बचत को मज़बूत करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता का प्रमाण है।