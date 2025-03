Gemini AI: अब Gemini एक्सटेंशन्स को कहा जाएगा ऐप्स

गूगल ने Gemini AI में किए दो बदलाव

Gemini AI (आज समाज) नई दिल्ली: गूगल ने अपने Gemini AI में दो महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। इन अपडेट्स में एक बदलाव Gemini टूल्स की शब्दावली से जुड़ा है, जबकि दूसरा बदलाव Gemini चैटबॉट की विभिन्न एप्स से कनेक्ट करने की क्षमता को बेहतर बनाता है। गूगल ने अपने ब्लॉग पोस्ट में बताया कि अब Gemini एक्सटेंशन्स को Apps कहा जाएगा, हालांकि एक्सटेंशन्स का नाम बदला नहीं गया है, बल्कि Extensions शब्द को पूरी तरह हटा दिया गया है। Gemini वेब क्लाइंट और एप में अब एक्सटेंशन्स का कोई जिक्र नहीं मिलेगा।

अब Extensions मेनू को Apps कहा जाएगा। नए बदलाव के तहत, पहले जहां लिखा होता था Gemini Extensions help you bring it all together, अब वहां लिखा मिलेगा Bring it all together with Gemini and your favourite apps। इसी तरह Turn Gemini Extensions on or off anytime को भी बदलकर Manage which apps Gemini connects to कर दिया गया है।

जटिल एप-आधारित कार्यों को अधिक आसानी से पूरा कर पाएगा Gemini