International Geeta Mahotsav: 51 देशों में मचेगी गीता महोत्सव की धूम

10वें अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव में पार्टनर की भूमिका में नजर आएगा विदेश मंत्रालय

International Geeta Mahotsav, (आज समाज), चंडीगढ़: अबकी बार 10वें अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव की शुरुआत 15 नवंबर होने जा रही है। महोत्सव को भव्य तरीके से मनाने की तैयारियां जोरों पर है। अबकी बार पहली दफा भारत का विदेश मंत्रालय महोत्सव में पार्टनर की भूमिका निभाएगा। महोत्सव की धूम 51 देशों तक पहुंचेंगी। इन देशों में रंगारंग व सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होगा।

इसके अलावा विदेश मंत्रालय ने स्कॉलर्स और क्राफ्टमैन को महोत्सव में आने न्योता दिया है। महोत्सव का लाइव प्रसारण दुनिया भर के दर्शकों तक पहुंचेगा। आपको बता दें कि अबकी बार अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव 21 दिन तक चलेगा। 15 नवंबर से शुरू होने वाले इस अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव का समापन 5 दिसंबर को होगा। महोत्सव में मध्य प्रदेश को स्टेट पार्टनर बनाया गया है।

16 देशों के 25 स्कॉलर्स गीता पर प्रस्तुत करेंगे रिसर्च रिपोर्ट

कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के मानद सचिव उपेंद्र सिंघल ने बताया कि इस बार 16 देशों से आए 25 प्रख्यात स्कॉलर्स महोत्सव का आकर्षण रहेंगे। थाईलैंड, अमेरिका, रूस, जापान, कजाकिस्तान, हंगरी, पोलैंड, चीन, स्पेन, आॅस्ट्रेलिया, फिजी, लिथुआनिया, श्रीलंका, मलेशिया, बहरीन और नेपाल के ये विद्वान गीता पर अपनी गहन रिसर्च प्रस्तुत करेंगे। इन स्कॉलर्स में दुनिया की यूनिवर्सिटी के कई प्रोफेसर शामिल हैं, जो अपना अनुभव और रिसर्च सबके साथ शेयर करेंगे।

फिजी और त्रिनिदाद एंड टोबेगो से आएंगे पंडित, 100 से अधिक भाषाओं में गीता को करेंगे प्रदर्शित

उन्होंने बताया कि पहली बार फिजी और त्रिनिदाद एंड टोबेगो से पंडितों का आगमन होगा। ये पंडित 29 नवंबर को होने वाले संत सम्मेलन और 30 नवंबर के देवस्थानम कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। इन सत्रों में गीता पर आधारित भव्य प्रदर्शनी लगाई जाएगी, जिसमें एमईए के सहयोग से दुनिया भर की 100 से अधिक भाषाओं में गीता ग्रंथों को प्रदर्शित किया जाएगा।

7 देशों के शिल्पकार अपनी कला का करेंगे प्रदर्शन

महोत्सव में पहली बार 7 देशों के शिल्पकार अपनी अनूठी कला का प्रदर्शन करेंगे। ये कलाकार पारंपरिक हस्तशिल्प, चित्रकला और सजावटी वस्तुओं के जरिए महोत्सव की शोभा बढ़ाएंगे। महोत्सव में श्रीलंका, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, थाईलैंड, ईरान, इजिप्ट, तुर्कमेनिस्तान और युगांडा की शिल्पकला देखने को मिलेंगी।

गुरु तेगबहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस पर ज्योतिसर में होगा कार्यक्रम, पीएम मोदी करेंगे शिरकत

24 नवंबर से महोत्सव के मुख्य कार्यक्रम शुरू होंगे और 1 दिसंबर तक चलेंगे। इस बीच 25 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरु तेगबहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस को समर्पित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। अब यह कार्यक्रम ज्योतिसर यानी गीता उपदेश स्थली पर होगा।