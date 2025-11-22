Geeta Jayanti festival : जिलास्तरीय गीता जयंती महोत्सव में विजेता छात्रों का सम्मान

Faridabad News,आज समाज, बल्लभगढ़। जिला स्तरीय अन्तर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव प्रतियोगिताओं में राजकीय माध्यमिक विद्यालय डीग के छात्रों ने सभी छ: प्रतियोगिताओं में भाग लेकर अपना श्रेष्ठ प्रदर्शन कर चार प्रतियोगिताओं में अपना स्थान निर्धारित किया। इसी उपलक्ष्य में खण्ड शिक्षा अधिकारी महेन्द्र सिंह ने सभी छात्र-छात्राओं को सम्मानित किया।

आठवीं कक्षा के पंकज ने भाषण में प्रथम स्था स्थान किया प्राप्त

विदित हो कि जिला स्तरीय अन्तर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन तिकोना पार्क के विद्यालय में आयोजित किया गया। जहां पर राजकीय माध्यमिक विद्यालय डीग की आठवीं कक्षा के पंकज ने भाषण में प्रथम स्थान, सातवीं कक्षा की रूचिका ने श्लोकोच्चारण में प्रथम स्थान, सातवीं कक्षा की सुमन ने निबंध लेखन में प्रथम स्थान, प्रश्नोत्तरी में आठवीं कक्षा की ताशू, हंसिका और रेखा ने तृतीय स्थान तथा संवाद में छठी कक्षा की अंशजा और पूर्णिमा ने चतुर्थ (सांत्वना) स्थान प्राप्त कर विद्यालय का नाम रोशन किया।

सभी छात्रों का खण्ड शिक्षा अधिकारी महेन्द्र सिंह, ब्लॉक समिति के चेयरमैन चन्द्रपाल सिंह, डीग के सरपंच ज्ञानवीर, जयवीर यादव, मुख्याध्यापक समर देशवाल ने बड़ी धूमधाम से स्वागत कर सम्मान किया। इस अवसर संस्कृत अध्यापक रघु वत्स, भवीचन्द पीटीआई, खुशवन्त सिंह, सुनील कुमार, अनील कुमार, तुहीराम, रविन्द्र अहलावत, धर्मवीर नम्बरदार, तेजपाल यादव, श्रीपाल भाटी, होती लाल आर्य, माया शर्मा, निशा रानी, स्वाती और मुस्कान विशेष रूप से उपस्थित रहे।

यह भी पढे : Laboratory Fire Jind : लेबोरेटरी में लगी आग से युवक की दम घुट कर मौत