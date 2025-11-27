Geeta Jayanti Festival : गीता जयंती महोत्सव में सभी धार्मिक व सामाजिक संस्थाओं की भागीदारी की जाए सुनिश्चित

हवन, गीता पूजन व प्रदर्शनी के साथ होगा गीता जयंती महोत्सव का शुभारंभ 30 नवंबर को निकलेगी भव्य नगर शोभायात्रा

गीता आधारित झांकियों का रहेगा आकर्षण

Jind News, आज समाज, जींद। एसडीएम सत्यवान सिंह मान ने जिला स्तरीय गीता जयंती महोत्सव 2025 के लिए हवन, सांस्कृतिक कार्यक्रमों, सेमिनारए झांकियों सहित तमाम तैयारियां को लेकर अधिकारियों, सामाजिक, धार्मिक संगठनों के प्रतिनिधियों संग बेहतर क्रियान्वयन के लिए मंत्रणा की। एसडीएम सत्यवान सिंह मान ने वीरवार को स्थानीय लघु सचिवालय के सभागार में गीता जयंती महोत्सव की तैयारियों को लेकर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए।

सांस्कृतिक कार्यक्रमों का होगा आयोजन

सत्यवान सिंह मान ने कहा है कि जिला में आगामी 29 नवंबर से एक दिसंबर तक गीता जयंती महोत्सव बड़े ही धूमधाम व हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। जिला स्तरीय गीता जयंती समारोह महोत्सव स्थानीय दीवान बाल कृष्ण रंगशाला नजदीक पटवार भवन में आयोजित किया जाएगा। 29 नवंबर को गीता जयंती समारोह का शुभारंभ हवन व गीता पूजन के साथ किया जाएगा। जिसमें विभिन्न विभागों द्वारा प्रदर्शनी लगाई जाएगी। साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होगा। जिसमें स्कूली बच्चों के अलावा लोक कलाकार भी अपनी प्रस्तुति देंगे।

उन्होंने बताया कि सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ स्कूली बच्चों द्वारा गीता का श्लोक उच्चारण किया जाएगा। इसके अलावा 30 नवंबर को श्री लज्जा राम गुरुकुल विद्यापीठ पांडू पिंडारा में गीता सेमिनार का आयोजन किया जाएगा। अंतिम दिन एक दिसंबर को स्कूली बच्चों द्वारा ग्लोबल गीता चैंटिंग, गीता आरती और दीप दान जैसे कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगें और जयंती देवी मंदिर से स्थानीय दीवान बाल कृष्ण रंगशाला तक नगर शोभा यात्रा निकाली जाएगी।

अपना योगदान करें सुनिश्चित

बैठक के दौरान एसडीएम सत्यवान सिंह मान ने सभी विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे गीता महोत्सव स्थल व शोभा यात्रा के मार्ग पर साफ.-सफाई, पेयजल सप्लाई सहित अन्य मूलभूत सुविधाओं के कार्यों को समय पर पूरा करना सुनिश्चित करें। सभी सामाजिक, धार्मिक मिलकर कार्यक्रम को भव्य स्वरूप देने के लिए अपना योगदान सुनिश्चित करें तथा आमजन को भी अधिक से अधिक संख्या में गीता जयंती महोत्सव से जोडऩे में सहभागी बनें।

बैठक में शुगर मिल के एमडी प्रवीण कुमार,ए डीडीपीओ संदीप भारद्वाज, डीपीआरओ कृष्ण कुमार, डीआईओ सुषमा देशवाल, डिप्टी सीएमओ डॉ. रमेश पांचाल सहित सभी विभागों के अधिकारी और विभिन्न सामाजिक, धार्मिक संगठनों के प्रतिनिधि मौजूद थे।

