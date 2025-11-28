Geeta Jayanti Festival : हवन, गीता पूजन व प्रदर्शनी के साथ होगा गीता जयंती महोत्सव का आगाज

हवन यज्ञ में आहूति डालकर बीजेपी जिला अध्यक्ष करेंगे जिलास्तरीय गीता महोत्सव का शुभारम्भ

गीता मंडप सजकर हुआ तैयार

Jind News, आज समाज , जींद। नगराधीश मोनिका रानी ने बताया कि हर साल की भांती इस वर्ष 29 नवम्बर शनिवार को प्रात: साढ़़े 10 बजे स्थानीय दीवान बाल कृष्ण रंगशाला नजदीक पटवार भवन में तीन दिवसीय गीता जयंती समारोह का शुभारंभ किया जाएगा। इस महोत्सव में भाजपा जिला अध्यक्ष तिजेन्द्र ढूल बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे और हवन यज्ञ में आहुति डालकर गीता जयंती समारोह का शुभारम्भ करेंगे। जिला प्रशासन द्वारा इस महोत्सव को लेकर सभी तैयारियों को लगभग अंतिम रूप दिया जा चुका है।

अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश

गीता मंडल को भव्य तरीके से सजाकर तैयार किया गया है। इस दौरान नगराधीश मोनिका रानी ने आयोजित होने वाले गीता जयंती महोत्सव स्थल का दौरा किया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि जिला में 29 नवंबर से एक दिसंबर तक गीता जयंती महोत्सव बड़े ही धूमधाम व हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। जिसमें विभिन्न विभागों द्वारा प्रदर्शनी लगाई जाएगी। जिसमें सम्बंधित विभाग के माध्यम से चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं को दर्शाया जाएगा। लोक कलाकारों द्वारा धार्मिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा।

स्कूली बच्चों द्वारा किया जाएगा गीता श्लोक उच्चारण

इसके अलावा स्कूली विद्यार्थियों द्वारा भी धार्मिक रंगारंग प्रस्तुति दी जाएंगी। उन्होंने बताया कि सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ स्कूली बच्चों द्वारा गीता का श्लोक उच्चारण किया जाएगा। समारोह के दूसरे दिन 30 नवंबर को श्री लज्जा राम गुरूकुल पीठ पांडु पिंडारा में गीता सेमिनार का आयोजन किया जाएगा।

अंतिम दिन एक दिसंबर को स्कूली बच्चों द्वारा ग्लोबल गीता चैटिंगए गीता आरती और दीप दान जैसे कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे तथा जयन्ती देवी मंदिर से स्थानीय दीवान बाल कृष्ण रंगशाला तक नगर शोभा यात्रा निकाली जाएगी। इस अवसर पर डीआईपीआरओ कृष्ण कुमार व शिक्षा विभाग तथा संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।

