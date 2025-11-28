Chandigarh Breaking News : जीसीसी और सीआईएस देशों को पंजाब में निवेश का दिया न्योता

पंजाब उद्योग मंत्री संजीव अरोड़ा की अध्यक्षता में प्रतिनिधिमंडल ने किया बैठकों का आयोजन

Chandigarh Breaking News (आज समाज), चंडीगढ़/नई दिल्ली : 6वें प्रोग्रेसिव पंजाब इन्वेस्टर्स समिट (पीपीआईएस) 2026 से पहले की अंतरराष्ट्रीय पहल के तहत पंजाब सरकार ने आज नई दिल्ली में खाड़ी सहयोग परिषद (जीसीसी) देशों और स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रमंडल (सीआईएस) क्षेत्र के राजदूतों के साथ दो गोलमेज बैठकें आयोजित कीं। इन बैठकों की अध्यक्षता उद्योग एवं वाणिज्य, निवेश प्रोत्साहन, बिजली तथा प्रवासी भारतीय मामलों के मंत्री संजीव अरोड़ा ने की।

इन बैठकों में विभिन्न देशों के राजदूतों, वरिष्ठ कूटनीतिक प्रतिनिधियों, विदेश मंत्रालय (एमईए ) के अधिकारियों तथा पंजाब सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। दोनों बैठकें केके यादव, आईएएस, प्रशासकीय सचिव, निवेश प्रोत्साहन विभाग के स्वागत भाषण से प्रारंभ हुईं। इसके बाद एडवांटेज पंजाब प्रस्तुति दी गई, जिसमें राज्य के सशक्त औद्योगिक वातावरण, निवेश-तैयार बुनियादी ढांचे, नीतिगत सुधारों तथा कृषि, कृषि-तकनीक, फूड प्रोसेसिंग, आईटी, स्वास्थ्य सेवाओं और विनिर्माण में उभरते अवसरों का विस्तृत विवरण दिया गया।

इन देशों के प्रतिनिधियों ने लिया हिस्सा

जीसीसी गोलमेज बैठक में कुवैत, ओमान, कतर और बहरीन के राजदूतों ने भाग लिया, जो पंजाब के साथ आर्थिक संबंध मजबूत करने के लिए जी सी सी ब्लॉक की सामूहिक प्रतिबद्धता को दशार्ता है। राजदूतों ने पंजाब की प्रस्तुति की सराहना की और कहा कि विश्वस्तरीय बंदरगाहों, मजबूत लॉजिस्टिक्स प्रणालियों तथा अफ्रीका, यूरोप और अमेरिका के साथ व्यापक वैश्विक संपर्क के कारण जी सी सी क्षेत्र पंजाब और भारत के लिए एक प्रमुख निर्यात द्वार बन सकता है।

उन्होंने पंजाब की विनिर्माण क्षमता, कुशल मानव संसाधन, उद्यमशीलता और जी सी सी की आर्थिक विविधता के बीच मजबूती से जुड़ने वाली समानताओं का उल्लेख किया। सीआईएस गोलमेज बैठक में कजाकिस्तान, रूस, आर्मेनिया और बेलारूस के राजदूतों ने हिस्सा लिया। इन देशों ने पंजाब के साथ दीर्घकालिक साझेदारी को मजबूत करने में गहरी रुचि दिखाई।

पंजाब में निवेश की अपार संभावनाएं : अरोड़ा

अपने संबोधन में मंत्री संजीव अरोड़ा ने पंजाब के प्रगतिशील सुधारों—जैसे बिजनेस राइट्स एक्ट और उन्नत फास्ट-ट्रैक पंजाब सिंगल-विंडो सिस्टम—पर प्रकाश डाला, जो आज भारत का सबसे आधुनिक डिजिटल निवेश प्लेटफॉर्म है। उन्होंने जी सी सी और सी आई एस देशों के प्रतिनिधियों को पंजाब को विनिर्माण और सेवाओं के लिए पहली पसंद बनाने तथा इन्वेस्ट पंजाब के माध्यम से क्षेत्र-विशेष सहयोग को आगे बढ़ाने का आह्वान किया।

चर्चा के दौरान कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा ने जीसीसी और सीआईएस देशों के राजदूतों तथा व्यापारिक प्रतिनिधियों को प्रोग्रेसिव पंजाब इन्वेस्टर्स समिट 2026 में शामिल होने और कृषि, कृषि-तकनीक, डेयरी, आईटी सेवाएं, शिक्षा, पर्यटन, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं तथा बुनियादी ढांचा क्षेत्रों में निवेश अवसरों का लाभ उठाने के लिए औपचारिक निमंत्रण दिया।

