Gaza City: हॉलीवुड अभिनेत्री एंजेलिना जोली ने किया रफाह क्रॉसिंग का दौरा

गाजा सहायता समूहों को करना पड़ रहा इजराइली निलंबन का सामना

Angelina Jolie visits Gaza City Palestine, (आज समाज), गाजा सिटी: गाजा पट्टी में काम कर रहे कई सहायता समूहों के संचालन को निलंबित करने के इजराइल के ऐलान के बीच हॉलीवुड अभिनेत्री (Hollywood actress) और संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी (United Nations Refugee Agency) की पूर्व विशेष दूत (former special envoy) एंजेलिना जोली (Angelina Jolie) ने रफाह क्रॉसिंग का दौरा किया है। मिस्र की मानवीय यात्रा के हिस्से के रूप में वह शुक्रवार को रफाह क्रॉसिंग (Rafah Crossing) पर पहुंची थी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार एंजेलिना के प्रतिनिधियों ने यह जानकारी दी।

इजराइल ने की है यह घोषणा

एंजेलिना जोली का यह दौरा ऐसे समय में हुआ है जब इजराइल ने घोषणा की है कि वह दर्जनों उन सहायता संगठनों की गतिविधियों को रोक देगा जिन्होंने अपना पंजीकरण नवीनीकृत नहीं कराया है। एक यह एक ऐसा कदम है जिसने मानवीय एजेंसियों के बीच गंभीर सुरक्षा चिंताएं पैदा की हैं। नई जरूरतों में गाजा में काम करने वाले कर्मियों के व्यक्तिगत विवरण जमा करना शामिल है।

एंजेलिना ने सहायता एजेंसियों से की बात

एंजेलिना ने मीडिया के हवाले ऐ एक बयान में कहा, मैंने उन मानवीय एजेंसियों से बात की जो गाजा में जरूरी मदद पहुंचाने की पाबंदियों और चुनौतियों को दूर करने के लिए कड़ी मेहनत कर रही हैं। मैं एक बड़े वेयरहाउस से गुजरी जो उन चीजों से भरा था जिन्हें एंट्री नहीं दी गई थी, उनमें से ज्यादातर मेडिकल सामान था। मदद संगठनों ने बार-बार चेतावनी दी है कि इजराइल के रजिस्ट्रेशन नियम उनके कर्मचारियों को खतरे में डाल सकते हैं।

मदद का गलत इस्तेमाल करने से रोकने के लिए लिया फैसला

इजराइल ने कहा है कि ये कदम हमास को अंतरराष्ट्रीय मदद का गलत इस्तेमाल करने से रोकने के लिए हैं, इस दावे को संयुक्त राष्ट्र और मानवीय समूहों ने खारिज कर दिया है। इस साल की शुरूआत में अमेरिकी सरकार की एक समीक्षा में इजराइली अधिकारियों के बार-बार के दावों के बावजूद, हमास द्वारा बड़े पैमाने पर मदद की चोरी का कोई सबूत नहीं मिला।

मानवीय सहायता बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा

एंजेलिना जोली ने अपनी यात्रा के दौरान गाजा को मानवीय सहायता बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा करने के लिए मिस्र के रेड क्रिसेंट और अन्य स्थानीय संगठनों के सहायता कर्मियों से मुलाकात की। लगातार पहुंच की जरूरत पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि संघर्ष विराम बना रहना चाहिए और सहायता वितरण को जल्दी और सुरक्षित रूप से बढ़ाया जाना चाहिए। अभिनेत्री ने कहा, सर्दियों का सामान और जरूरी मेडिकल उपकरण बिना किसी देरी के पहुंचने चाहिए। हर दिन की रुकावट से जानें जाती हैं। उन्होंने मानवीय सहायता प्रदान करने वाले स्वयंसेवकों के प्रति आभार भी व्यक्त किया।

10 देशों ने दी है स्थिति फिर से खराब होने की चेतावनी

इजराइल का यह फैसला ऐसे समय आया है जब 10 देशों ने चेतावनी दी है कि गाजा की मानवीय स्थिति फिर से खराब हो रही है, और एन्क्लेव में हालात को विनाशकारी बताया गया है। गाजा के बड़े हिस्से खंडहर बन गए हैं, और यह इलाका कड़ाके की ठंड झेल रहा है, भारी बारिश और गिरते तापमान ने पहले से ही खराब जीवन स्थितियों को और खराब कर दिया है। गाजा में हमास द्वारा संचालित सरकारी मीडिया कार्यालय के अनुसार, भारी बारिश और तेज हवाओं ने विस्थापित फिलिस्तीनियों को शरण देने वाले अस्थायी, पानी से भरे टेंटों को नष्ट कर दिया है। खराब मौसम से बचने के लिए घरों और इमारतों के गिरने से कम से कम 20 लोग मारे गए हैं।

