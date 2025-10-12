Gaza Ceasefire:  खंडहर इमारतों व मलबे में तब्दील सड़कों के बीच से अपने इलाकों में लौट रहे फिलिस्तीनी

Gaza Ceasefire Day 3, (आज समाज), नई दिल्ली: इजरायल-हमास के बीच गाजा में युद्धविराम का आज तीसरा दिन है और अब तक हजारों फिलिस्तीनी अपने-अपने इलाकों में लौट आए हैं। लौटने वाले कई परिवारों के जहां कभी घर होते थे, वहां इमारतें ढह गई हैं और सड़कें मलबे में तब्दील हैं।

काफी हद तक रुक गई है भारी गोलाबारी

फिलिस्तीनियों ने बताया कि युद्धविराम के ऐलान के बाद भारी गोलाबारी काफी हद तक रुक गई। एक रिपोर्ट के अनुसार लगभग 48 लोग अब भी हमास द्वारा बंधक बनाकर रखे हुए हैं, जिनमें से लगभग 20 के जीवित होने का अनुमान है। सभी के सोमवार तक रिहा होने की उम्मीद है। बंधकों की अपेक्षित रिहाई पर इज़राइलियों ने जश्न मनाया। पोर्ट के अनुसार, अमेरिकी दूत (US envoy) स्टीव विटकॉफ (Steve Witkoff) ने तेल अवीव में एक जनसमूह से कहा, बंधकों, हमारे भाइयों और बहनों, आप घर आ रहे हैं।

हमास के वरिष्ठ वार्ताकार खलील अल-हय्या का बयान

हमास के वरिष्ठ वार्ताकार (senior Hamas negotiator) खलील अल-हय्या ( Khalil al-Hayya) ने कहा कि इज़राइली जेलों में बंद महिलाओं और बच्चों को रिहा किया जाएगा, हालांकि मारवान बरगौती जैसे हाई-प्रोफाइल कैदियों को इससे बाहर रखा गया है। इज़राइली मंत्रिमंडल ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की युद्धविराम योजना की रूपरेखा का समर्थन किया, जिसमें अंततः फ़िलिस्तीनी प्राधिकरण की भूमिका, गाज़ा के अंदर एक अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा बल और अमेरिका के नेतृत्व में पुनर्निर्माण प्रयास की परिकल्पना की गई है।

इज़राइल पहुंचे लगभग 200 अमेरिकी सैनिक

युद्धविराम की निगरानी और मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए लगभग 200 अमेरिकी सैनिक इज़राइल पहुंच गए हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार, 1,70,000 मीट्रिक टन खाद्य, ईंधन और चिकित्सा आपूर्ति सहित विस्तारित सहायता वितरण आज से शुरू होने वाला है। प्रतिबंधों के कारण संयुक्त राष्ट्र ने पहले केवल 20 प्रतिशत आवश्यक सहायता ही पहुंचाई है।

गाजा पर उच्च-स्तरीय शिखर सम्मेलन

मिस्र के राष्ट्रपति कार्यालय की ओर से जारी एक बयान के अनुसार, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल-सीसी सोमवार दोपहर शर्म अल-शेख में गाजा पर एक उच्च-स्तरीय शिखर सम्मेलन की सह-अध्यक्षता करेंगे, जिसमें 20 से अधिक देशों के नेता शामिल होंगे। इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य गाजा युद्ध को समाप्त करना, शांति प्रयासों को बढ़ावा देना और क्षेत्रीय सुरक्षा एवं स्थिरता को बढ़ावा देना है।

ट्रंप के सोमवार सुबह इज़राइल पहुंचने की उम्मीद

ट्रंप के सोमवार सुबह इज़राइल पहुंचने की उम्मीद है और उसके बाद वे उसी दिन मिस्र के लिए रवाना होंगे। ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर भी इस शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे और गाजा युद्धविराम एवं बंधक रिहाई योजना के पहले चरण के लिए एक हस्ताक्षर समारोह में भाग लेंगे। रिपोर्ट के अनुसार, स्टारमर राष्ट्रपति ट्रंप के नेतृत्व और हमें इस मुकाम तक पहुँचाने में मिस्र, कतर और तुर्की के कूटनीतिक प्रयासों की विशेष सराहना करेंगे।

