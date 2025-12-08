Gaurav Khanna Wife Akanksha Chamola: उम्र का फासला, प्यार बेइंतहा! पिता बनने की चाह छोड़ी, आकांक्षा-गौरव बने मिसाल

Gaurav Khanna Wife Akanksha Chamola: सोशल मीडिया पर फैंस गौरव को “ग्रीन फ्लैग” कह रहे हैं, न सिर्फ उनके गेमप्ले बल्कि उनके वैल्यूज, पर्सनैलिटी और अपनी पत्नी आकांक्षा के साथ उनके बर्ताव की भी तारीफ कर रहे हैं। लेकिन जो चीज लोगों को सच में उनकी तारीफ करने पर मजबूर करती है, वह है उनकी रियल-लाइफ लव स्टोरी – सिंपल, रिस्पेक्टफुल और बहुत इमोशनल।

एक कॉन्ट्रोवर्सी-फ्री करियर और एक मजबूत पर्सनल लाइफ

गौरव खन्ना कई सालों से टेलीविजन इंडस्ट्री का हिस्सा रहे हैं। अपने लंबे करियर के बावजूद, वह कॉन्ट्रोवर्सीज से दूर रहने में कामयाब रहे हैं – ऐसा कुछ जो शोबिज में कम ही होता है। फैंस उन्हें न सिर्फ एक टैलेंटेड एक्टर के तौर पर, बल्कि एक जमीन से जुड़े और रिस्पेक्टफुल इंसान के तौर पर भी पसंद करते हैं। उनकी पत्नी आकांक्षा के साथ उनके बॉन्ड पर अक्सर चर्चा होती रही है, खासकर जब उन्होंने बिग बॉस 19 के दौरान अपनी लव स्टोरी के बारे में बात की थी।

पहले ऑडिशन में प्यार

गौरव और आकांक्षा पहली बार एक ऑडिशन में मिले थे, और यह तुरंत एक कनेक्शन बन गया। आकांक्षा तुरंत गौरव के लुक्स की तरफ खिंची चली गईं, जबकि गौरव उनकी मासूमियत और मददगार नेचर से इम्प्रेस हुए।

उस समय, गौरव इंडस्ट्री में पहले से ही एक जाना-माना चेहरा थे, जबकि आकांक्षा नई थीं। दिलचस्प बात यह है कि आकांक्षा ने उनकी शोहरत को पहचाना भी नहीं और ऑडिशन के दौरान ही उन्हें एक्टिंग टिप्स देना शुरू कर दिया। उनकी ईमानदारी और सादगी ने गौरव पर गहरी छाप छोड़ी।

दिल से निकला प्रपोज़ल

गौरव आकांक्षा की दयालुता और साफ दिल वाले नेचर से इतने इम्प्रेस हुए कि उन्होंने जल्द ही शादी का प्रपोज़ल रख दिया। 9 साल के एज गैप को नज़रअंदाज़ करते हुए, इस कपल ने 2016 में कानपुर में शादी कर ली।

उनके रिश्ते ने साबित कर दिया कि प्यार उम्र, स्टेटस या उम्मीदों पर डिपेंड नहीं करता – यह समझ और रिस्पेक्ट पर पनपता है।

समाज की उम्मीदों के बजाय प्यार को चुनना

शादी के बाद, गौरव ने खुलकर पिता बनने की अपनी इच्छा के बारे में बात की। हालाँकि, आकांक्षा माँ बनने के लिए तैयार नहीं थीं। फैंस को जो बात सबसे ज़्यादा पसंद आई, वह थी गौरव का रिस्पॉन्स — उन्होंने कभी उन पर दबाव नहीं डाला, बल्कि उनके फैसले का सम्मान किया।

ऐसी दुनिया में जहाँ उम्मीदें अक्सर भावनाओं से ज़्यादा होती हैं, गौरव ने चुपचाप पिता बनने का अपना सपना छोड़ दिया ताकि अपनी पत्नी के आराम और पसंद के साथ खड़े हो सकें — इस बात के लिए उन्हें बहुत तारीफ़ मिली।

एक दूसरे की सबसे बड़ी ताकत

गौरव ने बताया है कि जिस दिन वह आकांक्षा से मिले, वह उनकी ज़िंदगी का सबसे अच्छा दिन था। वह मुश्किल समय में हमेशा उनके साथ ढाल की तरह खड़ी रहने का क्रेडिट उन्हें देते हैं। आज भी, आकांक्षा गौरव को उनके करियर में आगे बढ़ने के लिए सपोर्ट और मोटिवेट करती हैं।

शादी के नौ साल बाद भी, यह कपल विवादों से दूर रहने में कामयाब रहा है, और स्टेबिलिटी और आपसी सम्मान की मिसाल कायम की है।

सही मायने में ‘कपल गोल्स’

फैंस अक्सर कहते हैं, “अगर कोई परफेक्ट कपल है, तो वह यही है।” गौरव आकांक्षा को एक राजकुमारी की तरह मानते हैं, जबकि आकांक्षा उनके पीछे मजबूती से खड़ी रहती हैं, उनकी तरक्की और सफलता की खुशी मनाती हैं। उनका रिश्ता साबित करता है कि सच्चा प्यार दिखावे में नहीं, बल्कि रोज़ाना सम्मान, सब्र और पार्टनरशिप में होता है। गौरव बिग बॉस 19 जीतें या न जीतें, उन्होंने इससे कहीं बड़ी चीज़ पहले ही जीत ली है – लोगों का दिल।