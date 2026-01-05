Gaurav Khanna on The Winning Car: क्या Bigg Boss 19 के मेकर्स ने किया फ्रॉड? विनर गौरव खन्ना का बड़ा खुलासा

Gaurav Khanna on the Winning Car: बिग बॉस 19 के विनर गौरव खन्ना ने आखिरकार इस बारे में बात की है – और उनके खुलासे ने फैंस को चौंका दिया है। बिग बॉस 19 की ट्रॉफी जीतने के कुछ दिनों बाद, गौरव ने दावा किया है कि उन्हें अभी तक शो के मेकर्स द्वारा वादा की गई विनिंग कार नहीं मिली है।

बिग बॉस के घर से बाहर आने के बाद, गौरव ने फैंस से नए तरीके से जुड़ने का फैसला किया। हालांकि वह पहले व्लॉगिंग नहीं करते थे, लेकिन अब एक्टर ने रेगुलर व्लॉग शेयर करना शुरू कर दिया है – और ऐसे ही एक वीडियो के ज़रिए यह विवाद सामने आया है।

गौरव खन्ना ने अपने नए प्रोजेक्ट के बारे में बताया

अपने लेटेस्ट व्लॉग में, गौरव ने सबसे पहले एक बड़े प्रोफेशनल माइलस्टोन के बारे में बात की। उन्होंने बताया कि उन्हें अंबानी परिवार के लिए एक प्रतिष्ठित इवेंट होस्ट करने के लिए चुना गया है, जो धीरूभाई अंबानी की जयंती के मौके पर आयोजित किया गया था।

गौरव ने बताया कि इस इवेंट के बारे में पहले भी कई बार बात हुई थी लेकिन कभी बात नहीं बनी। हालांकि, इस बार सब कुछ ठीक हो गया। एक्टर ने बहुत खुशी ज़ाहिर की और इसे अपनी पर्सनल अचीवमेंट बताया, खासकर इसलिए क्योंकि यह प्रोजेक्ट टेलीविज़न से जुड़ा नहीं है।

“मुझे अभी तक मेरी विनिंग कार नहीं मिली है”

व्लॉग में असली झटका तब लगा जब गौरव एक रेस्टोरेंट में अपने करीबी दोस्त प्रणित मोरे से मिले। जब दोनों डिनर के लिए बैठे, तो प्रणित ने मज़ाक में गौरव से बिग बॉस में जीती हुई कार गिफ्ट करने को कहा।

तभी गौरव ने सच बताया। उन्होंने कहा, “मुझे तो अभी तक खुद कार नहीं मिली है।” इस बयान से तुरंत लोगों की भौंहें तन गईं, क्योंकि विनिंग कार को शो के सबसे बड़े इनामों में से एक माना जाता है। फैंस अब सवाल उठा रहे हैं कि क्या बिग बॉस 19 के मेकर्स ने इनाम देने में देरी की है या उसे रोक दिया है, जिससे संभावित धोखाधड़ी की बातें शुरू हो गई हैं।

बिग बॉस 19 के घर में बना रिश्ता

बिग बॉस 19 के घर में अपने सफर के दौरान गौरव खन्ना, प्रणित मोरे और मृदुल तिवारी के बहुत करीब आ गए थे। शो खत्म होने के बाद भी, वह उन्हें परिवार की तरह मानते हैं।

एक्टर ने अक्सर प्रणित और मृदुल को शो के बाद सोशल मीडिया की दुनिया में कदम रखने और व्लॉगिंग शुरू करने के लिए मोटिवेट करने का श्रेय दिया है। फैंस जवाब मांग रहे हैं

हालांकि गौरव ने सीधे तौर पर मेकर्स पर आरोप नहीं लगाया है, लेकिन उनके शांत और ईमानदार बयान ने फैंस को परेशान कर दिया है। अब कई लोग बिग बॉस 19 की टीम से विनर की कार देने में हो रही देरी के बारे में सफाई मांग रहे हैं।

इस खुलासे के वायरल होने के बाद, अब सबकी नज़रें शो के मेकर्स पर हैं कि वे अपने विनर से जुड़े इस विवाद पर कैसे जवाब देते हैं।