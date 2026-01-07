दुबई में तान्या पर तंज कस बैठे Gaurav Khanna! वीडियो देख भड़के फैंस

Gaurav Khanna: भले ही बिग बॉस 19 आधिकारिक तौर पर गौरव खन्ना के ट्रॉफी जीतने के साथ खत्म हो गया है, लेकिन शो को लेकर ड्रामा अभी खत्म नहीं हुआ है। कंटेस्टेंट्स को लेकर चर्चा जारी है, और हाल ही में दुबई में सभी BB19 कंटेस्टेंट्स के लिए एक ग्रैंड पार्टी रखी गई थी।

फरहाना भट्ट को छोड़कर, लगभग सभी ने पार्टी अटेंड की, और इवेंट की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गई हैं। हालांकि, सबसे ज़्यादा ध्यान गौरव खन्ना के एक वायरल वीडियो ने खींचा, जिसमें वह कथित तौर पर तान्या मित्तल का मज़ाक उड़ाते दिख रहे हैं, जिससे अब फैंस में भारी गुस्सा है।

गौरव खन्ना ने दुबई इवेंट में तान्या मित्तल का मज़ाक उड़ाया? वीडियो वायरल

दुबई पार्टी का एक वीडियो इस समय इंटरनेट पर वायरल हो रहा है। क्लिप में, गौरव खन्ना माइक पकड़े हुए आगे बढ़ते हैं और अचानक फर्श पर बैठ जाते हैं, ऐसा लगता है कि वह बिग बॉस हाउस के अंदर तान्या मित्तल के व्यवहार की नकल कर रहे हैं।

उनका नाम लिए बिना, गौरव कहते हैं “कल्लू काका”, यह एक ऐसा शब्द था जिसका इस्तेमाल तान्या अक्सर BB19 हाउस के अंदर पेड़ के लिए करती थीं। जैसा कि दर्शकों को याद होगा, तान्या लंबी बातचीत के लिए पेड़ के पास बैठती थीं और उसे एक साथी की तरह मानती थीं।

वीडियो में, गौरव कहते हैं, “यह कैरेक्टर घर में जगह ढूंढता है…” फिर वह एक सोफे के पास बैठ जाते हैं और कहते हैं, “कल्लू काका…” भीड़ हंसने लगती है। वह आगे मज़ाक करते हैं, “मेरे स्टोन काका… आपको पता है मेरे घर पर पत्थर की फैक्ट्री है, लेकिन यहां कुनिका जी कुछ नहीं समझतीं। वह कहती हैं कि मुझमें कोई संस्कार नहीं हैं।” उनकी बातों पर वेन्यू पर तो हंसी आई, लेकिन इंटरनेट पर लोगों को यह पसंद नहीं आया।

ट्रोलर्स ने गौरव खन्ना को लताड़ा, फैंस ने तान्या का बचाव किया

जहां पार्टी में मौजूद लोग हंसे, वहीं वीडियो वायरल होने के बाद तान्या मित्तल के फैंस गुस्से में हैं। गौरव खन्ना को अब सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल किया जा रहा है। एक यूजर ने लिखा, “इनसिक्योर लोग… बाहर आने के बाद भी वे तान्या को टारगेट करना बंद नहीं कर सकते।”

दूसरे ने कमेंट किया, “कम से कम वह पूरे सीजन में दिखी तो सही। कैमरा हमेशा उन पर था। तुम तो बस फ्री में ट्रॉफी ले गए।” कई यूजर्स ने गौरव के इस काम को घटिया, गैर-ज़रूरी और अपमानजनक बताया, जिससे ऑनलाइन गरमागरम बहस शुरू हो गई। गौरव खन्ना ने ‘अनुपमा’ क्यों छोड़ा?

बिग बॉस 19 से पहले, गौरव खन्ना ‘अनुपमा’ में अनुज कपाड़िया के रोल की वजह से पहले से ही घर-घर में मशहूर थे। फैंस को अनुपमा के साथ उनकी केमिस्ट्री बहुत पसंद थी और वे आज भी उन्हें शो में वापस देखना चाहते हैं।

हालांकि, कहानी आगे बढ़ने के साथ मेकर्स ने उनके किरदार को खत्म करने का फैसला किया। दिलचस्प बात यह है कि अनुज की मौत कभी दिखाई नहीं गई, जिससे कहानी के हिसाब से भविष्य में उनके वापस आने की गुंजाइश बनी हुई है।