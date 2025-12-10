Gaurav Khanna Father Reaction: ‘थप्पड़ मार देता!’ फरहाना भट्ट पर फूटा गौरव खन्ना के पिता का गुस्सा

Gaurav Khanna Father Reaction: सलमान खान के रियलिटी शो बिग बॉस 19 को आखिरकार अपना विनर मिल गया है। गौरव खन्ना ने ट्रॉफी उठाई, जबकि फरहाना भट्ट फर्स्ट रनर-अप रहीं। दोनों कंटेस्टेंट के बीच की टक्कर ने काफी ध्यान खींचा, और फैंस को उनका दमदार गेम भी पसंद आया।

हालांकि, गौरव ने फरहाना को पीछे छोड़ते हुए टाइटल जीत लिया। गौरव के माता-पिता उनकी जीत से बेहद खुश हैं, लेकिन वे फरहाना के साथ उनकी तीखी बहस से परेशान थे—और उनके पिता ने इस पर खुलकर रिएक्ट किया।

फरहाना भट्ट के साथ उनकी लड़ाई पर गौरव खन्ना के पिता

बिग बॉस 19 में गौरव खन्ना की जीत के बाद, उनके माता-पिता ने IANS हिंदी से खास बात की और उस पल के बारे में बताया जिससे उन्हें सबसे ज्यादा गुस्सा आया। गौरव के पिता ने कहा कि जब फरहाना ने उनके बेटे से कहा, “तुम किस तरह के टीवी सुपरस्टार हो? तुम कर भी क्या सकते हो?” तो उन्हें बहुत गुस्सा आया।

उन्होंने आगे कहा कि गौरव ने शांति से जवाब दिया, और कहा कि वह खुद को साबित करेगा। उनके पिता ने कहा, “उस समय, गौरव की गर्दन की नसें भी सूज गई थीं। यह देखकर मुझे बहुत गुस्सा आया। अगर मैं वहां होता, तो शायद उसे थप्पड़ मार देता।”

गौरव के गेम के बारे में उनके पिता ने क्या कहा

अपने बेटे के सफर के बारे में आगे बात करते हुए, गौरव के पिता ने माना कि शुरू में, उन्हें उसका गेमप्ले ज़्यादा पसंद नहीं आ रहा था और उन्हें चिंता थी कि उनका बेटा घर के अंदर सब कुछ कैसे मैनेज करेगा। शो लड़ाई-झगड़ों और अफरा-तफरी से भरा था, लेकिन जैसे-जैसे गेम आगे बढ़ा, गौरव ने बेहतर परफॉर्म करना शुरू कर दिया।

उन्होंने कहा, “धीरे-धीरे, मुझे उसे देखने में मज़ा आने लगा। वह पूरे शो में बहुत शांत और सुलझे हुए रहे।” उन्होंने यह भी बताया कि गौरव स्वभाव से बहुत जिद्दी है—एक बार जब वह किसी चीज़ पर मन बना लेता है, तो उसे हासिल करके ही रहता है।

बिना ड्रामा के ट्रॉफी जीतना

बिग बॉस 19 की ट्रॉफी जीतने के बाद भी गौरव खन्ना लाइमलाइट में बने हुए हैं। शो में उनका सफर बाकियों से अलग रहा। उन्होंने बिना फालतू के ड्रामा, बहुत ज़्यादा लड़ाई या गाली-गलौज के सीज़न जीता, जिससे उनकी जीत सच में खास बन गई और फैंस ने उनकी खूब तारीफ़ की।