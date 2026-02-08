Gaurav Khanna Divorce Rumours : फैंस घबरा गए! गौरव खन्ना-आकांक्षा के तलाक की अफवाहों पर आया सच सामने

Gaurav Khanna Divorce Rumours : टीवी एक्टर गौरव खन्ना, जो अनुज कपाड़िया के रोल के लिए जाने जाते हैं, हाल ही में अपनी पर्सनल लाइफ से जुड़ी अफवाहों की वजह से खबरों में हैं। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर ऐसी अटकलें लगाई जा रही थीं कि गौरव और उनकी पत्नी आकांक्षा चमोला के बीच सब ठीक नहीं है, और यह कपल तलाक लेने वाला है। इन अफवाहों पर विराम लगाते हुए, आकांक्षा चमोला आखिरकार सामने आईं और अपनी शादी के बारे में सच्चाई बताई।

आकांक्षा ने कहा, “हम साथ में खुश हैं।”

आकांक्षा ने बताया कि उन्होंने और गौरव ने शादी के 10 साल पूरे कर लिए हैं और वे खुशी-खुशी साथ रह रहे हैं। उन्होंने तलाक की अफवाहों को पूरी तरह से खारिज कर दिया और उन्हें पूरी तरह से झूठा और गुमराह करने वाला बताया। उनके अनुसार, ऐसी कहानियाँ अक्सर तब शुरू होती हैं जब लोग उन्हें पब्लिक इवेंट्स में अक्सर साथ नहीं देखते हैं।

उन्होंने बताया कि वह और गौरव दोनों अपने-अपने काम में बिजी हैं, इसलिए वे हमेशा साथ नहीं दिखते। हालांकि, उन्होंने यह साफ कर दिया कि इसका उनके रिश्ते में किसी भी परेशानी से कोई लेना-देना नहीं है।

वह पोस्ट जिससे अफवाहें शुरू हुईं

आकांक्षा ने यह भी बताया कि अफवाहें कुछ समय पहले उनके द्वारा शेयर की गई एक सोशल मीडिया पोस्ट की वजह से शुरू हुईं। कई लोगों ने पोस्ट को गलत समझा और इसे गौरव के साथ उनकी शादी से जोड़ दिया। उन्होंने साफ किया कि वह पोस्ट सिर्फ एक शो के प्रमोशन का हिस्सा थी और इसका उनकी पर्सनल लाइफ से कोई लेना-देना नहीं था।

उन्होंने कहा, “मुझे उम्मीद थी कि कुछ लोग इसे गलत समझ सकते हैं, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि इसे इतनी गंभीरता से लिया जाएगा,” उन्होंने आगे कहा कि बाद में उन्होंने साफ किया कि यह पूरी तरह से प्रमोशनल मकसद के लिए था।

अभी बच्चों की कोई योजना नहीं

अपनी पर्सनल पसंद के बारे में बात करते हुए, आकांक्षा ने यह भी बताया कि वे अभी बच्चे पैदा करने की योजना नहीं बना रहे हैं। उन्होंने बताया कि बच्चे को पालना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और वह इस समय इसके लिए मानसिक रूप से तैयार नहीं हैं।

वह अभी अपनी शर्तों पर जिंदगी जीना चाहती हैं, और उन्होंने कहा कि गौरव उनके इस फैसले में उनका पूरा साथ देते हैं। इस सफाई से यह साफ हो जाता है कि गौरव खन्ना और आकांक्षा चमोला का रिश्ता मजबूत है, और तलाक की अफवाहें सिर्फ़ बेबुनियाद गॉसिप के अलावा कुछ नहीं हैं।

