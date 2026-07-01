Gaurav Akanksha Divorce News: आकांक्षा संग रिश्ते पर गौरव खन्ना ने तोड़ी चुप्पी, कहा- ‘हमेशा साथ खड़ा रहूंगा’

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Mohit Saini
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Gaurav Akanksha Divorce News: आकांक्षा संग रिश्ते पर गौरव खन्ना ने तोड़ी चुप्पी, कहा- 'हमेशा साथ खड़ा रहूंगा'
Gaurav Akanksha Divorce News: आकांक्षा संग रिश्ते पर गौरव खन्ना ने तोड़ी चुप्पी, कहा- 'हमेशा साथ खड़ा रहूंगा'

Gaurav Akanksha Divorce News:  सच या सज़ा में आकांक्षा चमोला के चौंकाने वाले खुलासे के बाद, टेलीविजन एक्टर गौरव खन्ना ने आखिरकार अपनी और आकांक्षा चमोला की शादी को लेकर चल रही अटकलों पर बात की है। आकांक्षा ने दावा किया था कि कपल लगभग एक साल से अलग रह रहे थे और तलाक लेने वाले थे, जिससे फैंस हैरान रह गए थे।

तब से, कपल के रिश्ते को लेकर अफवाहें सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं। अब, गौरव ने अपनी बात शेयर की है, जिससे यह साफ हो गया है कि आकांक्षा के लिए उनका सम्मान और सपोर्ट पहले जैसा ही है।

गौरव ने तलाक की खबरों पर जवाब दिया

Gaurav Akanksha Divorce News: आकांक्षा संग रिश्ते पर गौरव खन्ना ने तोड़ी चुप्पी, कहा- 'हमेशा साथ खड़ा रहूंगा'

एक्टर को हाल ही में लाफ्टर शेफ्स 3 के सेट पर देखा गया, जहां वह खतरों के खिलाड़ी 15 का प्रमोशन करने पहुंचे थे। पैपराज़ी से बातचीत के दौरान, गौरव से उनकी शादी को लेकर चल रही खबरों के बारे में पूछा गया।

तलाक की अफवाहों पर सीधे कमेंट किए बिना, उन्होंने आकांक्षा के बारे में प्यार से बात करते हुए कहा, “सब कुछ वैसा ही है जैसा हमेशा से था। प्यार अब भी वैसा ही है, और मेरा सपोर्ट भी। मैं हमेशा आकांक्षा के साथ खड़ा रहूंगा। आखिर वह मेरी पत्नी है। अगर मैंने किसी से प्यार किया है, तो मैं पीछे क्यों हटूंगा?”

उन्होंने उसे अपनी शुभकामनाएं भी दीं, और कहा, “बहुत-बहुत शुभकामनाएं, आकांक्षा। मैं ज़िंदगी भर तुम्हारे साथ रहूंगा।”

आकांक्षा के खुलासे से फैंस हैरान

यह विवाद तब शुरू हुआ जब आकांक्षा ने लॉक अप: सच या सज़ा के प्रीमियर एपिसोड में एक इमोशनल बात कही। उसने बताया कि उसने और गौरव ने आपसी सहमति से अलग होने का फैसला किया है और पिछले एक साल से अलग रह रहे हैं।

इस घोषणा के बावजूद, आकांक्षा ने ज़ोर देकर कहा कि उनके बीच कोई कड़वाहट नहीं है। उसने बताया कि उनके बीच अब भी अच्छे रिश्ते हैं लेकिन भविष्य के लिए उनके अलग-अलग नज़रिए के कारण अब वे खुद को एक-दूसरे के लिए सही लाइफ पार्टनर नहीं मानते।

उनके मुताबिक, वे अब भी एक-दूसरे से बात करते हैं और एक-दूसरे का सम्मान करते हैं, लेकिन उन्होंने यह मान लिया है कि अब उनके जीवन के लक्ष्य एक जैसे नहीं हैं।

कपल ने अभी पूरी जानकारी शेयर नहीं की है

हालांकि आकांक्षा ने रियलिटी शो में अपने अलग होने के बारे में खुलकर बात की, लेकिन न तो उन्होंने और न ही गौरव ने अपने फैसले के पीछे की पूरी वजह बताई है। अपनी हालिया मीडिया बातचीत के दौरान भी, गौरव ने इस बारे में और बात नहीं की और इस मामले पर विस्तार से बात करने से परहेज किया, जिससे फैंस उनके रिश्ते के भविष्य के बारे में और ज़्यादा जानकारी का इंतज़ार कर रहे हैं।

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