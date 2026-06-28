Gaurav Khanna Akanksha Chamola Divorce: 10 साल बाद टूटा गौरव खन्ना-आकांक्षा चमोला का रिश्ता, एक्ट्रेस ने खुद किया तलाक का ऐलान

Gaurav Khanna Akanksha Chamola Divorce: टीवी एक्टर गौरव खन्ना और एक्ट्रेस आकांक्षा चमोला ने अपनी शादी खत्म करने की बात कन्फर्म करके फैंस को हैरान कर दिया है। यह बात ‘लॉक अप’ सीजन 2 के दौरान सामने आई, जहां आकांक्षा ने अपने रिश्ते के बारे में खुलकर बात की और बताया कि वे पिछले एक साल से अलग रह रहे हैं।

यह इमोशनल बात रितेश देशमुख और फराह खान के होस्ट किए गए रियलिटी शो में एक खास टास्क के दौरान सामने आई, जिससे होस्ट और बाकी कंटेस्टेंट दोनों हैरान रह गए।

आकांक्षा चमोला ने अपने अलग होने के बारे में खुलकर बात की

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‘लॉक अप’ सीजन 2 में सीक्रेट-रिवील टास्क के दौरान, आकांक्षा ने बताया कि उन्होंने और गौरव ने आपसी सहमति से अलग होने का फैसला किया है। उन्होंने बताया कि हालांकि उन्होंने लगभग एक साल तक अपने अलग होने की बात प्राइवेट रखी थी, लेकिन अब उन्हें लगा कि इस बारे में सबके सामने बात करने का सही समय आ गया है।

एक्ट्रेस के मुताबिक, यह फैसला कई बातचीत और पूरी आपसी समझ के साथ लिया गया। उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि उनके बीच कोई कड़वाहट या दुश्मनी नहीं है, और वे अब भी एक-दूसरे का सम्मान करते हैं और बातचीत करते हैं।

आकांक्षा ने बताया कि भले ही वे एक-दूसरे की बहुत परवाह करते हैं, लेकिन आखिरकार उन्हें एहसास हुआ कि वे लाइफ पार्टनर के तौर पर अब एक-दूसरे के साथ खुश नहीं रह सकते। उन्होंने कहा कि दोनों का भविष्य अलग-अलग है, और दुर्भाग्य से, उस भविष्य में अब एक-दूसरे के लिए कोई जगह नहीं है।

परिवारों को अब भी सुलह की उम्मीद थी

आकांक्षा ने यह भी बताया कि शुरू में उनके परिवारों को लगता था कि कुछ समय अलग रहने से उनके रिश्ते को ठीक करने में मदद मिल सकती है। हालांकि, इतने सालों तक एक-दूसरे का साथ देने के बावजूद, कपल को लगा कि उनकी शादीशुदा ज़िंदगी का उत्साह खत्म हो गया है।

उन्होंने माना कि अपने परिवारों को इस फैसले के बारे में बताना इमोशनली मुश्किल था, लेकिन उन्हें और गौरव दोनों को लगता है कि यह उनकी खुशी और पर्सनल ग्रोथ के लिए सही कदम है।

2016 में हुई थी शादी

गौरव खन्ना और आकांक्षा चमोला ने कई सालों तक डेटिंग करने के बाद 2016 में शादी की थी। एक दशक साथ रहने के बाद अब जब यह कपल तलाक की ओर बढ़ रहा है, तो उनके इस ऐलान ने फैंस को बड़ा झटका दिया है, जो लंबे समय से उनके रिश्ते को पसंद करते थे।